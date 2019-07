Petre Daea: 2019 va fi al treilea an consecutiv bun în agricultură "Pe de o parte, seceta ne-a ciupit ceva din productie in anumite zone, iar la calitate a umblat un pic ploaia, dar ne-a ajutat la celelalte culturi. A luat dintr-o parte simplu si a pus dublu la celelalte. Desi nu putem spune acum ce productii avem pana in prezent, pentru ca deformam piata, putem spune ca o apreciere ca va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, fara precedent in istoria tarii, bine pentru fermieri, bine pentru tara. Aceasta este bucuria celui care va vorbeste, in rest sunt discutii", a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii, Petre Daea. In ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

