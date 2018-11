Petre Badea, fost acționar la Dinamo, trimis în judecată. Ar fi mituit un fost parlamentar Un alt fost acționar de la FC Dinamo are mari probleme cu legea, dupa Cristian Borcea, inchis in Dosarul Transferurilor. Petre Badea, patronul Aedificia Carpați, a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca ar fi platit cu o suma uriașa un fost parlamentar, decedat intre timp, pentru ca alesul poporului sa faca presiuni pentru plata unor lucrari de construcție la obiective ale ministerului Culturii. Faptele sunt din 2012. Petre Badea, administratorul Aedificia Carpați, a fost trimis in judecata de DNA pentru cumparare de influența și evaziune fiscala, fiind acuzat ca a oferit unui parlamentar,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DNA l-a trimis in judecata pe administratorul Aedificia Carpati, Petre Badea, pentru cumparare de influenta si evaziune fiscala, fiind acuzat ca a oferit unui parlamentar, in prezent decedat, peste 3 milioane de euro pentru a interveni la Ministerul Culturii pentru atribuirea unor contracte.

- Acțiune a procurorilor DNA fața de un om de afaceri acuzat de cumparare de influența și evaziune fiscala."Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BADEA PETRE, la…

- Ministerul Culturii i a chemat in judecata pe proprietarii Palatului Regal din Mamaia si pe reprezentantii societatii Mamaia SA, cea care a tranzactionat monumentul istoric in anul 2003. Palatul Regal din Mamaia a fost vandut catre societatea Light System fara ca statul sa isi exercite dreptul de preemtiune,…

- Ministerul Culturii i-a chemat in judecata pe proprietarii Palatului Regal din Mamaia și pe reprezentanții societații Mamaia SA, cea care a tranzacționat monumentul istoric in anul 2003. Palatul Regal din Mamaia a fost vandut catre societatea Light System fara ca statul sa iși exercite dreptul de preemțiune,…

- Peste 350 de politisti din Constanta au chemat la judecata Ministerul Afacerilor si Internelor solicitand acordarea, pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu prevederile legale, nu se lucreaza, in perioada 1.07.2014 31.12.2014,…

- Proces inedit la Iași, acolo unde un avocat a decis sa acționeze in instanța Ministerul Culturii, furios ca a fost nevoit sa scoata bani din propriu buzunar pentru a-și repara bolidul care a suferit mai multe avarii pe timpul staționarii in fața unui muzeu.Avocatul iesean Dumitru Cezar Tanasa…

- Avocatul iesean Dumitru Cezar Tanasa a dat in judecata Ministerul Culturii si Complexul Muzeal „Moldova", in cadrul procesului, Primaria si firma Iulius Management Center fiind chemate in garantie. Tanasa cere achitarea a peste 2.000 de lei, bani pe care i-a cheltuit pentru repararea masinii sale, marca…

- Avocatul iesean Cezar Tanasa a chemat in judecata Complexul Muzeul „Moldova” Iasi, dar si Ministerul Culturii, reclamand ca cele doua institutii nu au luat masuri pentru a proteja masinile parcate in zona Palatului Culturii din Iasi.