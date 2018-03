Petrache, fost secretar general PNL: Problema noastra nu este PSD-ul. Suntem chiar noi!

Stiri pe aceeasi tema

- "Sper, mai ales dupa ziua de sambata, ca nu ia nimeni in serios sondajul cu PNL 29% și PSD 28%. Și eu cred ca proasta guvernare și scandalurile interne din PSD au scazut aderența publicului lor la partid. Asta nu inseamna insa ca publicul lor nemulțumit se muta la noi. In nici un caz. Avem doua bazine…

- Marian Petrache, fost secretar general PNL si lider al PNL Ilfov, cere, pe Facebook, organizarea unei Conventii Extraordinare in toamna acestui an, si spune ca problema principala a liberalilor este ce se intampla in interior, nu PSD.

- In PNL nu este liniste nici dupa Conventia Nationala de duminica, in care s-a stabilit sustinerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. Marian Petrache, liderul PNL Ilfov, fost secretar general al partidului, a plecat de la Conventie…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan scrie, sambata, pe Facebook, ca nu a urmarit ”asa-zisul Congres al PSD”, dar constata ca ”s-a sinucis cel mai mare partid din Romania”. ”Am ajuns aici din cauza ticalosiei lui Dragnea, dar si din cauza lasitatii si oportunismului celorlalti”, spune Ivan, care afirma…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog a respins "acuzațiile nefondate" care-l fac "țapul ispașitor pentru criza de imunoglobulina". Fostul șef de la Sanatate a precizat ca s-au facut "toate demersurile legale pentru rezolvarea situației".El sustine insa ca problema s-a cronicizat din…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca nu a urmarit 'asa-zisul Congres al PSD', dar sambata a fost o zi 'foarte trista', in care s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, adaugand ca s-a ajuns aici 'din cauza ticalosiei lui Dragnea', dar si a 'lasitatii si oportunismului celorlalti'. Catalin…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului in jurul orei 11:00. Liderul PSD a dat mana cu susținatorii sai și a venit insoțit de Marian Neacșu, care va candida pentru funcția de secretar general și Mihai Fifor. Președintele PSD a declarat ca are emoții pentru aceasta zi. PSD se reuneste…

- Comisia Europeana precizeaza, in raportul de tara privind Romania publicat miercuri, ca ireversibilitatea progreselor in lupta anticoruptie a fost pusa in pericol in 2017, iar institutiile judiciare si legislatia sunt supuse in continuare unei presiuni intense.Citeste si: Ponta iese la rampa…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, intrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, ar fi un posibil candidat la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva, ca "oricine are o condamnare, are si o problema", informeaza news.ro.

- "Nu am discutat despre subiectul asta, dar aici eu am opinie foarte clara, nu este nici impotriva, nici pentru, dar noi ne putem ghida doar dupa Constitutie si dupa legi. Deocamdata legile din Romania spun despre o anumita procedura, este singura care poate sa fie valabila. (...) Noi propusesem schimbarea…

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi oameni de afaceri. Anchetatorii politiei i-au cerut procurorului sa formuleze acuzatiile impotriva actualului prim-ministru cercetat in doua dosare de coruptie. Intr-o interventie…

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a precizat, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic. Articol aparut in nr.…

- Simona Baltag a fost desemnata, sambata, noul secretar general al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) in cadrul evenimentului de lansare a filialelor Bucuresti si Ilfov, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, lansarea filialelor…

- Bogdan Adrian Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a încetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii si familia sunt absoluti socati de moartea fulgeratoare a tânarului antreprenor.

- Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor fostului premier Victor Ponta, care a sustinut ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in Guvern."Eu, cu Darius, am lucrat foarte bine cand eram ministru al Fondurilor Europene si dansul era ministru al…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- „Au fost consultari cu presedintii organizatiilor judetene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea sa fie doua-trei domenii unde sa fie mai multe optiuni si se va transa prin vot, dar la fiecare propunere va fi vot nominal", a declarat Dragnea la intrarea in sediul…

- Imediat dupa ce s-a aflat trista veste ca Neagu Djuvara a murit, Dragnea a scris repede un mesaj de regret in acest sens, dar in loc de Neagu Djuvara a scris Mircea Djuvara. „#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavarșit, Mircea Djuvara reprezinta un #reper de…

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- Campania „Viața din sangele meu” se desfașoara intre 16 și 18 ianuarie 2018 (orele 7:00-13:00), la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. „Daca ne doare ca oamenii mor zilnic din lipsa de sange. Daca ne pasa de parinții ai caror ochi sunt tulburi de chinul sufletesc provocat…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat pe Facebook un mesaj dur pentru PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare....

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- "O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate cioparțit in doar un an de imbecilitate. Caci aceasta a fost…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…