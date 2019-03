Stiri pe aceeasi tema

- Peste patru milioane de semnaturi in doar trei zile, a adunat petitia prin care se solicita anularea Brexitului. Petiția a fost lansata dupa ce premierul Theresa May a spus publicului 'Sunt de partea voastra' in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat…

- O petitie prin care se solicita anularea Brexitului a depasit patru milioane de semnaturi in doar trei zile, dupa ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastra" in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- "Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana s-a facut. De la Bruxelles s-a transmis Londrei ca Uniunea Europeana este de acord cu amanarea Brexit-ului pana in 2020. Sa asteptam cu calm si optimism reactia insularilor",…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…