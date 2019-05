Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul sezon al serialului ”Game of Thrones” a trezit valuri de nemulțumire in randul fanilor din intreaga lume.Aceștia taxeaza scenariștii David Benioff și Daniel Weiss pentru mai multe decizii lipsite de sens și cer refilmarea sezonului final.

- Fanii "Game of Thrones", nemultumiti, au semnat o petitie care a strans mii de semnaturi pe internet. "Refaceti sezonul 8 din "Game of Thrones" cu scenaristi competenti", se arata in textul petitiei, care a strans pana joi dimineata 216.236 de semnaturi avand ca obiectiv 300.000 de semnaturi. Un succes…

- Sophie Turner, actrita care o interpreteaza pe Sansa Stark in "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", crede ca fanii vor suferi mult cand vor vedea ultimu episod al serialului, pe 19 mai, potrivit news.ro.Nedivulgand faptele, ea a oferit admiratorilor un indiciu despre ceea ce-i asteapta in…

- Primul episod din sezonul final al serialului "Urzeala tronurilor" ("Game of Thrones") a fost vizionat ilegal de 55 de milioane de ori, in primele 24 de ore dupa lansare, arata cele mai recente date analizate de catre expertii Kaspersky Lab. Potrivit sursei citate, din totalul vizionarilor ilegale,…

- Dupa succesul sezoanelor precedente, așteptarile pentru ”Game of Thrones” sunt foarte mari. 32.8 milioane de urmaritori a fost audienta medie pentru Sezonul 7 „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor). De altfel, audienta „Game of Thrones” a crescut de la sezon la sezon: Sezonul 1 – 9,3 milioane; Sezonul…

- Evenimentul de televiziune al anului, lansarea ultimei serii, cea de-a 8-a, a serialului fantasy "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor) va avea loc duminica, 14 aprilie, pe HBO, dar fanii seriei primesc cu un gust amar informatia ca, in pofida numeroaselor zvonuri conform carora lungimea episoadelor…

- Lungmetrajul documentar „Game of Thrones: The Last Watch” va fi lansat de HBO pe 26 mai, la cateva zile dupa ce serialul se va fi incheiat potrivit mediafax.Ultimul episod din „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” va fi difuzat pe 19 mai, iar documentarul regizat de Jeanie Finlay va face cronica…