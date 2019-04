Petiție pentru numele primei găuri negre fotografiate. Cum vor oamenii să fie botezată | VIDEO Zeci de mii de persoane au semnat oo petiție prin care cer ca numele primei gauri negre fotografiate de oamenii de știința sa fie Chris Cornell. Oamenii de știința din cadrul proiectului Event Horizon Telescope (EHT) a prezentat in data de 10 aprilie, in premiera absoluta, fotografia unei gauri negre. Aceasta se afla la 500 milioane de miliarde de kilometri distanta, in cadrul galaxiei M87 si a fost fotografiata de o retea de opt telescoape din intreaga lume. La numai cateva zile distanța, peste 26.700 de persoane au semnat o petiție prin care solicita ca gaura neagra sa fie botezata Chris Cornell,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 26.700 de persoane au semnat o petitie ca gaura neagra fotografiata de oamenii de stiinta, imagine data publicitatii pe 10 aprilie, sa fie botezata Chris Cornell, dupa numele regretatului solist al trupelor Soundgarden si Audioslave.

- Libertatea este onorata sa publice astazi primul articol al lui Vasile Ernu in calitate de rubricant al ziarului. Ernu este unul dintre scriitorii cu o nota aparte in peisajul tumultuos al creatorilor romani contemporani. Ultimul sau ciclu literar, intitulat “Mica trilogie a marginalilor”, a starnit…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca guvernarea PSD a reprezentat "un intreg asalt asupra statului de drept si a democratiei din Romania" si a explicat ca referendumul pe justitie, pe care vrea sa il organizeze, este "pentru a da romanilor votul inapoi, pentru ca doar asa pot arata ca…

- Peste patru milioane de semnaturi in doar trei zile, a adunat petitia prin care se solicita anularea Brexitului. Petiția a fost lansata dupa ce premierul Theresa May a spus publicului 'Sunt de partea voastra' in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat…

- 25 de organizații non-guvernamentale cer sancționarea Romaniei pentru cazul de la Țandarei, solicitand organismelor europene sa responsabilizeze țara noastra cu privire la obligațiile care ii revin in temeiul convențiilor internaționale impotriva crimei organizate și a traficului de persoane. Nicio…

- Documentarul despre Chris Cornell va fi produs de Brad Pitt și Peter Berg Vaduva lui Cornell, Vicky, este, de asemenea, unul dintre producatorii filmului documentar despre viața vocalistului Soundgarden și Audioslave – Chris Cornell. Cornell a cantat cu Soundgarden, din 1984, pana cand s-au desparțit…

- Podgoria e cartier oradean doar cu numele, in realitate e ocolita, in destule privințe, de beneficiile traiului urban. Investițiile ajung acolo cu greu, cu mult in urma creșterilor de taxe și impozite. Iar nemulțumirea oamenilor locului e alimentata inclusiv de faptul ca se considera izolați…

- O petiție online pentru modificarea legii recursului compensatoriu, care a dus la eliberarea din pușcarii înainte de termen a peste 11.000 de deținuți, a fost lansata de deputatul PNL Florin Roman. El a inițiat un proiect de lege prin care cei care comit infracțiuni cu violența, omor, tentativa…