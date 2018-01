Stiri pe aceeasi tema

- La conferința de presa susținuta, vineri, la sediul PNL din Alba Iulia, deputatul Florin Roman a prezentat volumul elaborat de partid – ”Cartea neagra a guvernarii PSD – Un an pierdut pentru Romania”, care conține informații despre 724 de masuri promise de PSD, dintre care doar 33 au fost indeplinite…

- Lipsa unei baze de date comune care sa reuneasca toate documentele importante din viața unui om ar putea fi rezolvata prin digitalizare. Oficiali de la Ministerul Comunicațiilor, Internelor și Dezvoltarii, planuiesc, cu ajutorul Seriviciului de Telecomunicații Speciale, sa creeze un sistem care sa permita…

- In pragul formarii noului Guvern, mai multi profesori din tara au initiat o PETITIE ONLINE, care are in vedere sustinerea actualului ministru al Educatiei, maramureseanul Liviu Marian Pop, pentru mentinerea in functie. In a-si argumenta initiativa, acestia precizeaza ca in doar sase luni la sefia ministerului,…

- Orban, dupa un an de guvernare PSD-ALDE: Au indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui…

- Considerat de multi doar o buruiana buna de dat la porci, stirul, o specie de amarant, este de fapt o planta foarte bogata in vitamine si minerale. Este un medicament natural, un aliment gustos si hranitor.

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Starea initiala a site-ului digibuc.ro aferent Bibliotecii Digitale a Bucurestilor a fost restabilita integral in urma interventiei unei echipe de specialisti de la Compania Municipala Tehnologia Informatiei, care a efectuat, in ultimele saptamani, un audit amanuntit al sistemelor hardware si software,…

- Biblioteca Digitala a Bucureștilor este din nou online, incepand de ieri, urmare a intervenției unei echipe de specialiști de la Compania Municipala Tehnologia Informației, care in ultimele saptamani a efectuat un audit amanunțit al sistemelor hardware și software care deservesc acest proiect. In acest…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate "pe incredere", in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- Mai multi profesori din tara si din strainatate au initiat o petitie pentru restabilirea accesului la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor si pentru reluarea proiectului de digitalizare al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti. Initiatorii arata ca Biblioteca Digitala a Bucurestilor…

- Douazeci si cinci de profesori, conferentiari, lectori si asistenti de la universitati din Londra, Amsterdam, New York, Pittsburgh, Viena, Liverpool, Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca au semnat o petitie pentru restabilirea accesului la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor si pentru reluarea proiectului…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…

- Un document, din 1917, publicat in lucrarea „Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” a istoricului Bogdan Bucur, contine un nume rasunator din literatura romaneasca: Slavici Ioan. Acest document contine 4 dosare ce au fost studiate de autor, dosarele fiind despre spioni si suspecti de spionaj in favoarea…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Dante International este o companie specializata in comertul cu amanuntul de produse de larg consum. Pe de alta parte, societatea detine si administreaza o platforma de tip “marketplace”, prin care se deruleaza intermedierea intre comerciantii cu amanuntul si clientii acestora. “Investigația…

- Gheorghe Marcu, in cartea "Revolutia anuntata", aparuta la editura Axis Libri, in 2017, face o radiografie atent informata despre evenimentele precursoare anului ce a dus la asa-zisa revolutie din 1989. Autorul s-a informat atent si prin detalii surprinzatoare, relateaza intamplari traite de el despre…

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente. Potrivit sondajului,…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Astazi este ultima zi de doliu national in Romania declarat de Guvernul Romaniei in memoria celui ce a fost Regele Mihai. Potrivit casei regale programul va fi urmatorul: Ora 10.25: Scurt serviciu religios oficiat in Sala Tronului de la Palatul Regal. Presa nu va avea acces in Sala Tronului pe durata…

- O petitie pentru instalarea de "scuturi anti-suicid” pe marginea peroanelor de metrou a fost initiata online, dupa incidentul de marti seara, in care o tanara a fost impinsa in fata garniturii de metrou in statia Dristor 1 si a murit. Petitia a fost semnata deja de aproape 10.700 de persoane.

- A fi parinte – arta si provocare este cartea Silviei Souca (psiholog-psihoterapeut adlerian), lansata azi, 13 decembrie, la Libraria St. O. Iosif din Brasov. Autoarea, membra a Federatiei Romane de Psihoterapie si a Asociatiei pentru Psihologie si Psihoterapie Adleriana din Romania, si-a prezentat cartea…

- Academia Titi Aur a lansat, in premiera nationala, cursul online de conducere defensiva, curs specializat care se adreseaza soferilor de toate varstele din Romania. Aplicatia „cursATA“ este disponibila pe calculator, tableta sau telefon, pentru Android sau iOS.

- ROMANIA - FRANTA LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT: ONLINE STREAM TELEKOM CM de handbal. Romania nu-și mai face calcule. Fara greșeala pana acum in grupa de la Trier, ajutate și de jocul rezultatelor, "tricolorele" joaca impotriva Franței doar pentru palmares. ROMANIA - FRANTA LIVE VIDEO ONLINE…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a hotarat, joi, sa sesizeze autoritatile de reglementare in domeniul programelor audiovizuale din Franta si Cehia, tarile care au licentiat Eurosport, Discovery, National Geographic si TLC pentru a difuza in Romania spoturi publicitare la pariuri sportive…

- Incepand de azi, 5 decembrie 2017, cei interesați sa cumpere noua Dacia Duster pot rezerva online cea mai echipata versiune a modelului, cu motorizarea diesel 1.5 dCi de 110 CP și tracțiune integrala. Intitulata Duster Edition ONE, aceasta versiune dispune, printre altele, de sistem de aer condiționat…

- Volumul ''Dulce și Amar - condamnați la strainatate'', cel mai nou produs al editurii Diaspora, ce cuprinde cuprinde povestiri și poezii, confesiuni ale romanilor plecați in strainatate, va fi lansat vineri, 8 decembrie, la Roma, in cadrul unui eveniment mai amplu dedicat Zilei Naționale a Romaniei…

- Una dintre cele mai mari companii aeriene low cost din Romania, Blue Air, este implicata intr-un nou scandal dupa ce unui pacient care sufera de scleroza multipla si are nevoie de un scaun mobil pentru a se deplasa i-a fost refuzata, miercuri, imbarcarea in avion. „M-au tinut ca pe ultimul gunoi, sa…

- Dupa doi ani, volumul semnat de Nadine Voindrouh a vazut, in sfarsit, lumina tiparului. Iata despre ce este vorba. Prima oara a inceput sa scrie in adolescenta, apoi si-a transformat treptat hobby-ul intr-o activitate practica. A scris doi ani la o carte a carei lansare a fost programata cu o luna inainte…

- Ediția din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMAG și 1,1 milioane de produse comandate în valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea inițiala și cu o creștere de 20% raportata la ediția anterioara…

- Black Friday este cea mai importanta zi a anului pentru sectorul de e-commerce. În 2017, sunt așteptate vânzari și mai mari fața de anii anteriori. Conform unui studiu realizat de RTB House, Black Friday se afla pe un trend ascendent cu fiecare nou an. Anul acesta, 17 noiembrie…

- Concert extraordinar al celebrei orchestre „Johann Strauss Ensemble” la Buzau. Municipalitatea a aprobat bugetul pentru aducerea, pe 19 decembrie, a celebrei orchestre „Johann Strauss Ensemble”, care se va afla in Romania in cadrul turneului „Best of Vienna”. Accesul in sala va fi [...] citește mai…

- Probabil ca suntem unul dintre putinele popoare care au o vorba de duh ca "bataia e rupta din Raildquo;, care, din pacate, este inca lege in multe familii si nu numai, in Romania anului 2017. Noi suntem cei ce cred ca educatia nu se face fara celebra "palma la fundldquo;, dar si ca "nevasta trebuie…

- Cea mai rapida dezvoltare in eCommerce o au pietele din Europa de Est cu o crestere anuala de aproximativ 21%, asta chiar daca la nivel european se inregistreaza o usoara stagnare comparativ cu anii anteriori.

- Investițiile straine directe au crescut cu 1,36% in primele noua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2016, la 3,352 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei, date luni publicitații. “Investițiile directe ale nerezidenților in Romania au insumat 3,352 miliarde…

- Bricomix.ro este principalul magazin online de pe piata privata din Romania care activeaza ca punct de referinta si de specialitate pentru tot mai multi clienti interesati sa cumpere electronice si electrocasnice.

- Grupul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a semnat un acord cu Damen Shipyards privind vanzarea participației sale de 51% in subsidiara sa din Romania – șantierul naval Mangalia (Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), pentru 29 de miliarde woni (25,87 milioane de dolari),…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi și-a lansat vineri, la Suceava, cartea „Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic și soluții concrete de reforma". Cartea face o analiza a sistemului de sanatate din Romania incepand cu anul 1990, punand in balanța sistemele ...

- Pana in prezent, dezvoltarea infrastructurii retelelor fixe de internet a fost cea care a sustinut cresterea comertului online, insa treptat avansul va fi generat tot mai mult de catre extinderea si imbunatatirea retelelor de comunicatii mobile, in conditiile in care deja peste 40% din comenzile…

- Jurnalistul și scriitorul Viorel Ilișoi vine la Chișinau! Recunoscut pentru reportajele sale de profunzime, Viorel Ilișoi va lansa volumul „Cele mai frumoase reportaje” pe 14 noiembrie, la ora 18.15, în incinta Librariei din Centru (bd. Ștefan cel Mare, 126). Intrarea este libera.…

- De cativa ani, dezvoltarea exponentiala a comertului online de la nivel international a generat schimbari masive si in Romania. Astfel, tot mai multe business-uri au investit intr-o prezenta sustinuta in mediul online pentru a tine pasul cu nevoile consumatorilor, dar si pentru a nu ramane in urma competitiei.

- Piata de comert online din Romania va depasi, in 2017, valoarea de 2.3 miliarde de euro si se asteapta sa ajunga undeva in jurul sumei de 2,4 miliarde de euro doar pe zona de e-tail. In ultimii ani numarul magazinelor online a crescut considerabil in mod special pe anumite categorii.

- "Solicitam, de urgența, demisia senatorului Șerban Nicolae, parlamentar PSD, pentru insulta adusa memoriei luptatorilor anticomuniști, singura rezistența anticomunista la instalarea regimului ilegitim comunist in Romania", se arata intr-o petitie online.