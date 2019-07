Petiţie online împotriva bullying-ului în şcoli, lansată de Asociaţia Telefonul Copilului Asociatia Telefonul Copilului lanseaza petitia online "Fara frica, fara bullying! Petitie pentru siguranta copilului tau la scoala!", un demers pentru adoptarea unor politici publice impotriva acestui fenomen. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, semnaturile stranse vor fi folosite ca argument suplimentar in discutiile cu factorii de decizie din Guvern si Parlament, pe baza documentelor deja inaintate acestora in primavara anului in curs, pentru prevenirea si combaterea fenomenului de bullying. Acestea contin un set de masuri concrete care ar trebui adoptate de institutiile de invatamant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Padurea Dragoieni este una dintre puținele paduri aflate in vecinatatea municipiului Targu Jiu, in care cetațenii se mai pot relaxa sau bucura de aer curat. De teama ca vor pierde și acest spațiu verde, oamenii s-au mobilizat in semnare aunei petiții care a fost lansata in mediul online. Aproximativ…

- Consultantul politic Cozmin Gușa avertizeza ca Romania are acum la granița chiar Rusia, in contextul unei ințelegeri ruso-germane, cu acordul SUA și pe fondul totale ignoranțe a Bucureștiului, scrie infoprut.ro."Suntem o țara NATO care are la granița Rusia.

- La nivel european, Romania se situeaza pe locul 3 in clasamentul celor 42 de tari care se confrunta cu fenomenul de bullying in scoli, se arata intr-un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- In ultima saptamana de campanie electorala, Partidul National Liberal trece la atacuri impotriva competitorilor din opozitie. Liberalii au lansat o campanie de reclame online prin care transmit ca orice vot anti-PSD care nu este al PNL este un vot irosit."Nu-ti irosi votul! Un singur partid…

- Potrivit unui comunicat al asociatiei, petitia poate fi semnata la adresa https://www.continuam.ro/ unde sunt disponibile toate informatiile despre situatia din acest moment de pe piata de ride sharing si e-hailing. "Am dorit sa punem la dispozitia celor 2,5 de milioane de români…

- Vertical Entertainment, Cinema City si Salvati Copiii isi unesc fortele si lupta impotriva bullying-ului in scoli si pe marile ecrane prin intermediul animatiei ”UglyDolls: Papusi in bucluc”, un film cu mesaje clar structurate si adresate deopotriva celor mici si parintilor, in scopul constientizarii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, la mitingul PSD de la Galați ca saptamana viitoare va depune un proiect de lege in Parlament un proiect de lege impotriva dublului standard.”Ca sa nu ramanem la nivel de vorbe. Saptamana viitoare voi depune un proiect de lege impotriva dublului standard…