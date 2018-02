Petitie online: Cine refuza sa lucreze sa ramana fara ajutorul social!

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. In sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, potrivit…

- Cei care refuza sa lucreze ar putea ramane fara ajutor social. Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petiție online pentru a modifica legea venitului minim garantat astfel incat celor care refuza sa lucreze sa li se retraga ajutorul social. Deputatul PNL spune ca a i-a venit aceasta idee dupa ce a…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- Concret, parlamentarul vrea ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Florin Roman sustine ca au fost situatii in care "mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace". "In Romania,…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online pentru a modifica Legea privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Roman sustine ca au fost situatii in care „mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- HAI LA MUNCA… Primaria municipiului resedinta vrea sa-i puna serios la treaba pe cei care incaseaza venit minim garantat. Anul trecut, la Vaslui, au iesit la munca in baza legii 416 un numar de 75 de beneficiari, care au prestat 2667 de ore lunar, in general la curatenia orasului. Potrivit legii, venitul…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Deputatul isi doreste crearea unei platforme online, care sa contina numarul beneficiarilor de ajutoare sociale ce trebuie sa efectueze lunar ore de munca in folosul comunitatii, raportat la fiecare localitate, iar firmele sa plateasca primariilor o suma calculata prin inmultirea numarului de ore…

- Combaterea violentei in familie, un pas inainte Guvernul a aprobat, în sedinta de joi, proiectul de lege privind combaterea violentei în familie, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu ce permite politistului sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si înlaturarea…

- Indemnizatii mai mari pentru parlamentari, ca urmare a cresterii salariului minim Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de MEDIAFAX, indemnizatia…

- O estimare comparativa arata ca numarul romanilor plecati la munca in strainatate in 2017 se situeaza undeva intre 3.800.000 si 4.000.000 de persoane. Tinerii din Romania se plang ca nu isi gasesc un loc de munca in tara, dupa terminarea studiilor, iar atunci cand au totusi o sansa, domeniul in care…

- In Romania sunt peste 10,9 milioane de utilizatori de internet si aproape 9,6 milioane de conturi pe Facebook. Nu este de mirare ca spiritul intreprinzator pe care romanii il aveau acum 20 de ani s-a adaptat la conditiile din prezent, iar multe afaceri implica mediul online.

- Numeroși cititori, din intreaga țara, ne intreaba cand, cum și in ce condiții se va face urmatoarea recalculare a pensiilor, potrvit noii legi vehiculate de actualii guvernanți, pe la unele posturi de televiziune. In primul rand, facem precizarea ca, deocamdata, nu exista un proiect de lege finalizat…

- Și in acest an, barladenii care primesc venitul minim garantat vor avea la dispoziție o gama larga de domenii in care sa presteze in folosul comunitații. In sezonul rece, principalele activitați sunt indepartarea zapezii și gheții de pe strazi, alei și trotuare. In cadrul ședinței ordinare de astazi…

- Intr-o recenta reuniune, Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotarare inițiat de edilul șef al administrației locale, referitor la Planul de actiuni pentru anul 2018 cuprinzand lucrarile care pot fi realizate cu ajutorul persoanelor majore apte de munca beneficiare ale venitului minim garantat…

- Banuielile care circulau de mult timp in spatiul public, potrivit carora fostul deputat PMP Liviu Balint si-a vandut votul celor de la PSD pentru ca sotia lui, Narcisa, sa ajunga pe cel mai inalt fotoliu din Serviciul de Ambulanta Judetean Salaj sunt la un pas de a se adeveri. Dupa ce in urma cu doar…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata ” formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a anunțat la conferința de presa susținuta, miercuri, la sediul partidului din Alba Iulia ca a cerut liderilor UDMR sa retraga Legea depusa la sfarșitul anului trecut, in care este vorba despre autonomie pe criterii etnice. El a spus ca ”Anul Centenar este unul in…

- Pregatirea profesionala a somerilor buzoieni nu corespunde cu cererea de pe piata fortei de munca. „Structurile profesionale pe care angajatorii le cer nu corespund cu pregatirea somerilor“, spune seful AJOFM Buzau, Ionel Tociu, care confirma faptul ca in momentul de fata, la Buzau, cele mai multe locuri…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Aceasta obligație a fost abrogata odata cu modificarile aduse art. 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prin articolul I din OUG 93/2016. „Situația se transmite, in conformitate cu prevederile art. 13 ^1 alin 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat actualizata, Agentiei…

- Numarul de angajati din structurile minsiterului va fi suplimentat cu 795 de politisti, 342 de jandarmi, 143 de politisti de frontiera si 224 de pompieri, potrivit MAI. De asemenea, anul viitor vor intra in sistem aproximativ 7.800 de angajati, dintre care aproape 6.000 reprezinta promotiile…

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 180 voturi 'pentru', 86 'impotriva' si cinci abtineri, o propunere legislativa care permite parlamentarilor, membrilor Guvernului, prefectilor, primarilor si viceprimarilor sa exercite calitatea de comerciant persoana fizica. Propunerea legislativa…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Rudele vameșilor moldoveni ar putea ramâne fara locul de munca în urma unor modificari la Legea cu privire la Serviciul Vamal. Proiectul urmeaza sa fie votat de deputați în lectura finala la una dintre ultimele ședințe ale sesiunii de toamna-iarna,…

- Biroul pentru informare publica al Camerei Deputatilor a refuzat sa spuna la ce Universitate a absolvit Dreptul deputatul PSD Eugen Nicolicea, pe motiv ca Legea privind liberul acces la informatiile publice este aplicabila doar institutiilor, nu si persoanelor fizice. In CV-ul publicat pe site-ul Camerei…

- Vicepreședintele PNL pentru Sanatate, Munca, Familie și Protecție Sociala, Cristian Busoi, desfiinteaza alocarea bugetara pe care Guvernul a pregatit-o pentru Sanatate in 2018. Liberalul sustine intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO ca "promisiunile din programul de guvernare sunt praf, iar Ministerul…

- Procedural, un proiect de lege nu poate fi inregistrat la Camera decizionala pana cand nu este adoptat de prima Camera sesizata, insa pe site-ul Senatului cele doua proiecte apar ca fiind inregistrate la Biroul Permanent pentru dezbatere. Anomalia a fost reclamata de la tribuna Camerei Deputatilor…

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre un proiect prin care daca refuzi un loc de munca, nu mai primești venit minim garantat. Deputatul spune ca sunt 200.000 de oameni, care primesc venit…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis ca marți, 29 noiembrie, in baza unui raport favorabil abrobat de Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege care vine in sprijinul medicilor și cadrelor didactice care vor sa…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului transmis Agerpres. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar…

- „Miercuri, 29 noiembrie a.c., in sedinta de plen a Camerei Deputatilor (camera decizionala), am votat Legea prevenirii.Aceasta a fost adoptata cu un numar 177 de voturi pentru si 26 de voturi impotriva. Asa cum am promis si discutat cu cetatenii in campania electorala, iata ca proiectul mult asteptat,…

- Tema sesiunii de asistenta online din data de 29 noiembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1. Contributia la asigurari sociale…

- Agenția Naționala de Integritate incalca grav și flagrant Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Și aceasta se intampla de cel puțin un an. Potrivit Legii 544/2001, „pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informațiile de interes public autoritațile și instituțiile…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) transmite ca in perioada 20 – 24 noiembrie, au fost raportate inca 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. Astfel, numarul total al imbolnavirilor ajunge la 9.946. Cele mai multe dintre noile cazuri, respectiv 12, s-au…

- Deputatul PNL de Timiș susține ca toți parlamentarii PSD au votat amendamentul propus de Lia Olguța Vasilescu și ca angajații romani care nu vor purta dupa ei o copie a contractului de munca vor putea fi amendați cu cate 10.000 de lei. Amendamentul ar fi trecut deja in Comisia de munca și…

- Dragnea a fost solicitat sa comenteze acuzatiile opozitiei lansate cu ocazia dezbaterii motiunii de cenzura, referitoare la faptul ca exista o crestere a preturilor, pe care Guvernul nu o recunoaste. „Dar Guvernul nu trebuie sa recunoasca sau sa nu recunoasca niste preturi! Guvernul nostru…

- Un deputat PNL le-a pus gand rau asistatilor social. In cazul in care oamenii refuza un loc de munca, sa piarda automat ajutorul social, propune parlamentarul. In prezent, legea le da dreptul asistatilor social sa refuze de 3 ori un loc de munca.

- Vicepresedintele PNL Florin Roman vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre proiectul de lege prin care ajutoarele sociale de la stat sunt taiate, daca beneficiarii acestora refuza un loc de munca, despre legile Justitiei si motiunea de cenzura.

- Initiativa intra in plenul Senatului cu raport de respingere adoptat de comisia de munca in sedinta din 1 noiembrie. Potrivit proiectului, ”refuzul unui loc de munca oferit si / sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la…

- Initiativa legislativa care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost inscrisa luni pe ordinea de zi a Senatului pentru dezbatere si vot final.…

- Sa fie dedicație speciala pentru leneși? Ei bine, o initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea…

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan si care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau perticiparea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost…

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de deputatii PNL Florin Roman si Raluca Turcan si care prevede ca refuzul unui loc de munca oferit sau perticiparea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conduce la suspendarea dreptului la ajutorul social a fost…

- Marti, deputatii au votat proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Mai multe detalii despre acest subiect ne-au fost prezentate intr-un comunicat de presa remis de catre deputatul PSD Dambovita. Claudia…