- Municipiul Motru risca sa ramana fara luminite de Craciun. Instalatiile folosite in anii trecuti sunt vechi, s-au stricat si nu ar mai putea impodobi orasul pentru sarbatorile de iarna. Edilul Gigel Jianu a prevazut bani pentru achi...

- Directorul Sectiei Drumuri Nationale Gorj, Ion Tudor, le-a recomandat cabanierilor din Ranca sa isi puna singuri instalatii ornamentale pentru sarbatorile de iarna. Asta dupa ce cabanierii s-au plans ca primaria nu face nimic î...

- Cabanierii din Ranca au solicitat Primariei Novaci sa impodobeasca si statiunea pentru sarbatorile care se apropie. Consilierul local la Novaci, Angela Vintilescu, a cerut cateva ghirlande care sa fie instalate la intrarea in...

- Nu vor mai fi probleme cu apa la Ranca, in aceasta iarna. Asigurarile vin de la cabanierii care au ramas surprinsi sa vada ca autoritatile au inceput sa ia masuri si au reparat bazinele care erau sparte si din cauza carora jumatate...

- Ne mai despart doua luni de sarbatorile de iarna și deja unele stațiuni nu mai au niciun loc de cazare liber. La Calimanesti - Caciulata, spre exemplu, cei interesați de petrecerile de Craciun sau de Anul Nou mai pot gasi camere libere doar la particulari.

- Cabanierii din Ranca sunt nemultumiti de faptul ca Transalpina a fost inchisa de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la propunerea Sectiei de Drumuri Nationale Targu Jiu. Masura a fost luata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile si ...

Iubitorii de animale s-au alaturat demersului Asociației Milioane de Prieteni, care a lansat o petiție pentru eliberarea ursului Baloo, mascota stațiunii

- Doi cabanieri din stațiunea montana Parang solicita sistarea lucrarilor la drumul care ar trebui sa duca in stațiunea montana. Nici nu a demarat bine investiția ca doi cabanieri au depus o sesizare prin care cer sistarea lucrarilor, pe motiv ca pe sub drum exista niște conducte de apa. Potrivit primarului…