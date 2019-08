Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Petiție online INEDITA: ”Convinge-l pe Damian sa candideze pentru Alba Iulia” Petiție online INEDITA: ”Convinge-l pe Damian sa candideze pentru Alba Iulia” O petiție mai puțin obișnuita a fost lansata pe site-ul petitieonline.com, intitulata sugestiv ”Convinge-l pe Damian sa candideze…

- Limba, satul din comuna Ciugud, aflat la cațiva kilometri de Alba Iulia, este unic in Romania, pentru ca nu poseda nicio carciuma, iar batranii locului spun ca nu-și aduc aminte sa fi existat una. Se spune ca oamenii beau prin curțile lor, alții sunt de parere ca barbaiii nu vor sa se joace cu focul,…

- Nicolaie Moldovan, administratorul public al municipiului Alba Iulia, a caștigat premiul pentru strategia de atragere a fondurilor europene, in cadrul Galei Excelența in Management. Revista Capital a premiat cei mai buni manageri din Romania, in cadrul Galei Excelența in Management, ajunsa deja la ediția…

- Albaiulienii care traverseaza Cetatea Alba Carolina weekend-ul acesta vor avea parte de un spectacol inedit oferit de un artist mim, care il intruchipeaza pe Charlie Chaplin. Statuia vie care il personifica pe Charlie Chaplin –unul dintre cei mai mari actori de la inceputul secolului XX, poate sta ore…

- Alba Iulia este campionul absolut in implementarea proiectelor de Smart City din Romania, inregistrand cea mai buna clasare a sa in topul Forbes 40 ... The post Forbes Best Cities 2019: Alba Iulia, campionul absolut in implementarea proiectelor de Smart City din Romania appeared first on Ziarul Unirea…

- In perioada 22-26 mai 2019, in Antalya, Turcia, a avut loc EURO Business Cup, cel mai important eveniment de minifotbal destinat companiilor. Romania a fost reprezentata la aceasta competiție de catre patru echipe, una dintre ele fiind Florea Grup din Alba Iulia, ce a acces pana in optimile turneului.…

- Fortificatia in stil Vauban, construita in sec. XVIII, care a inglobat si castrul Legiunii XIII Gemina ridicat de romani dupa cucerirea Daciei, este cea mai mare cetate din Romania, cu care Alba Iulia se mandreste. In timpul lucrarilor de restaurare, in anul 2011, au fost descoperite ruinele unei biserici…

- Mircea Hava este considerat, prin rezultatele sale, unul dintre cei mai buni primari ai Romaniei. Cu fonduri europene, a reușit sa modernizeze Alba Iulia și faimoasa cetate a orașului și a imbunatațit semnificativ calitatea vieții locuitorilor sai. Alba Iulia s-a situat in topul absorbției de fonduri…