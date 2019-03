Petiţie anti-Brexit: Peste un milion de semnături strânse în Marea Britanie O petitie anti-Brexit a strans un numar important de semnaturi. Victima a popularitatii sale, pagina cu petitia lansata pe site-ul parlamentului britanic a picat joi la 16:55 GMT. Site-ul a 'intampinat dificultati tehnice' din cauza 'sarcinii importante si sustinute asupra sistemului', a indicat un purtator de cuvant al Camerei Comunelor. Cu '2.000 de semnaturi inregistrate pe minut', 'rata semnaturilor este cea mai ridicata pe care site-ul a cunoscut-o vreodata', a asigurat parlamentul britanic pe contul sau de Twitter.

