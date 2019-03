Stiri pe aceeasi tema

- O petitie prin care se solicita anularea Brexitului a depasit patru milioane de semnaturi in doar trei zile, dupa ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastra" in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- Peste un milion de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din UE. ''Guvernul a susţinut constant că ieşirea din UE este voinţa poporului.…

- ''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul unei petitii online. Cel puțin 700.000 de persoane au semnat petitia de…

- Oficialul citat s-a exprimat sub protectia anonimatului, inaintea summitului prevazut joi si vineri la Bruxelles, in cursul caruia Cei 27 urmeaza sa discute despre o amanarea a datei iesirii Regatului Unit din UE in baza Articolului 50 al Tratatului european de la Lisabona.Pentru moment,…

- ”Fara claritate, nu exista solutie”, a apreciat vineri presedintia franceza, potrivit careia Londra are de ales intre aprobarea planului premierului Theresa May, un ”plan alternativ clar si nou” sau o iesire fara acord din Uniunea Europeana (UE), care ”se impune, daca nu este posibila o alternativa”.”In…

- Comisia Europeana (CE) a facut o ”oferta importanta” Marii Britanii in vederea iesirii din impasul Brexitului, a anuntat luni cancelarul german Angela Merkel, relateaza The Associated Press preluata de news.ro.In centrul opozitiei parlamentarilor britanici fata de acordul retragerii se afla…

- Moțiunea de cenzura impotriva premierului Theresa May a picat. Motiunea de cenzura depusa de Partidul Laburist din Marea Britanie a fost supusa la vot in Parlamentul britanic, in aceasta seara și se specula deja ca are putine sanse sa treaca. Premierul Theresa May este susținuta atat de conservatorii…

- "Infrangere istorica a premierului si de luni de zile era evident ca aceasta se va intampla. S-a pierdut mult timp", a scris Nicola Sturgeon pe Twitter dupa ce tratatul a fost respins cu 432 de voturi contra si numai 202 pentru.Nicola Sturgeon a mai afirmat ca este momentul pentru a opri…