Stiri pe aceeasi tema

- „Spre deosebire de anul 2012, cand noi fugeam dupa ei: «Haide-ti sa va informam»! Cei care au lucrat in proiecte stiu ce inseamna sa ai target, ca in vanzari. In 2012, reactia celor mai multe persoane, cand mergeam cu ghidul sau cu pliantele, era: «Cine esti? Nu cred ca pot sa primesc ceva…

- Polițiștii și procurorii din Capitala fac, marți, percheziții la sediul din strada Nicolae Iorga al Inspectoratului General de Imigrari, intr-o ancheta privind eliberarea unor vize pentru niște cetațeni vietnamezi, au declarat surse judiciare pentru Stiripesurse. Perchezițiile au ca scop ridicarea unui…

- Comisia de control al activitații Serviciului Roman de Informații a redactat un raport de 12 pagini in care susține ca George Maior a folosit in interes propriu funcția de șef al SRI. Condusa de senatorul PSD Claudiu Manda, comisia parlamentara vine și cu exemple care vizeaza incercarea lui Maior de…

- Un tren a deraiat, vineri dimineața, la intrare in stația Darste dinspre Brasov. Garnitura feroviara, care circula pe relatia Brasov - Bucuresti, a sarit de pe șine din cauza unui boghiu al locomotivei. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul feroviar a…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a aniversat, marti, 29 de ani de la infiintare, cu acest prilej fiind prezentat bilantul activitatii institutiei pe anul 2018, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a membrilor Comisiei de control parlamentar. "In cadrul evenimentului, directorul SRI, Eduard…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a aniversat, marti, 29 de ani de activitate, presedintele Klaus Iohannis apreciind modul in care SRI si-a indeplinit misiunile pastrandu-si echidistanta politica si si-a reconfigurat activitatile pentru a se pune in acord deplin cu modificarile substantiale de legislatie…

- Serviciul Roman de Informatii, Politia si Jandarmeria au derulat, joi, la Alba Iulia, o operatiune de cautare a unor presupusi teroristi care ar fi amplasat o bomba in apropierea cladirii in care functioneaza Curtea de Apel, Institutia Prefectului si Consiliul Judetean.

- Exercițiu antiterorist de amploare in centrul municipiului Alba Iulia, joi dupa amiaza. Serviciul Roman de Informații, Poliția și Jandarmeria au derulat o operațiune de cautare a unor presupuși teroriști care ar fi amplasat o bomba in apropierea cladirii in care funcționeaza Curtea de Apel, Instituția…