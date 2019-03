Stiri pe aceeasi tema

- O petiție pentru revocarea Articolului 50 și pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana a strans aproape un milion de semnaturi in mai puțin de 24 de ore, informeaza Euronews, relateaza Mediafax.Citește și: Liderul suprem al Iranului nu cedeaza presiunilor SUA și anunța consolidarea…

- O petiție pentru revocarea Articolului 50 și pentru ramânerea Marii Britanii în Uniunea Europeana a strâns peste un milion de semnaturi în mai puțin de 24 de ore, informeaza Mediafax citând Euronews.Petiția a fost postata pe site-ul Parlamentului britanic. "Guvernul…

- Vremea negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana a luat sfârșit și nu vor mai exista clarificari privind acordul de retragere, informeaza Euronews. Negociatorul procesului de Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, spune ca vremea negocierilor a…

- Studiul realizat de experti ai Universitatii Imperial College din Londra justifica cresterea numarului de decese provocate de acest tip de patologii in urma scaderii consumului de fructe si legume din alimentatia britanicilor, determinata de o escaladare a preturilor dupa iesirea din Uniunea Europeana.…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de…

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May va fi votat pe 15 ianuarie, dupa ce a fost amanat din luna decembrie 2018. Ședința in care se vor discuta condițiile ieșirii Marii Britanii din UE va avea loc in saptamana 14-18 ianuarie, dar surse guvernamentale avanseaza data de 15 ianuarie. Marea…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…