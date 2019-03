Petitia anti-Brexit, dezbatuta de ziua pacalelilor Parlamentul britanic va organiza pe 1 aprilie o dezbatere privind petitia populara de anulare a Brexit-ului, care a strans peste cinci milioane si jumatate de semnaturi, desi guvernul a anuntat anterior ca nu va accepta aceasta solicitare. “Acest guvern nu va renunta la Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona (referitor la iesirea din UE […] Petitia anti-Brexit, dezbatuta de ziua pacalelilor is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic va organiza pe 1 aprilie o dezbatere privind petitia populara de anulare a Brexit-ului, care a strans peste cinci milioane si jumatate de semnaturi, desi guvernul a anuntat ca nu va accepta aceasta solicitare. "Acest guvern nu va renunţa la Articolul 50 al Tratatului de la…

- Peste patru milioane de semnaturi in doar trei zile, a adunat petitia prin care se solicita anularea Brexitului. Petiția a fost lansata dupa ce premierul Theresa May a spus publicului 'Sunt de partea voastra' in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat…

- O petitie prin care se solicita anularea Brexitului a depasit patru milioane de semnaturi in doar trei zile, dupa ce premierul Theresa May a spus publicului "Sunt de partea voastra" in privinta Brexitului si i-a indemnat pe deputati sa sustina acordul pe care ea l-a negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- UPDATE: Deputatii britanici au adoptat, joi, o motiune a guvernului care prevede o amanare a Brexitului, precum si un nou vot privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE negociat de Theresa May cu autoritatile de la Bruxelles. Aceste evolutii ofera o "bula de oxigen" primului ministru Theresa…

- Printre cei adunați in Camera Comunelor, marți și miercuri, pentru a vota acordul pentru Brexit și moțiunea de cenzura impotriva Theresei May, se afla și Tulip Siddiq, un parlamentar laburist care ar fi trebuit sa fie in spital și sa nasca in ziua in care a fost programat votul, scrie BBC News. In imaginile…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari, miercuri, ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana la data stabilita, adica 29 martie, relateaza Reuters. Mesajul ei vine inaintea votului pe moțiunea de cenzura depusa de laburiști, dupa ce Parlamentul a votat impotriva acordului pentru Brexit. …

- Parlamentul britanic a respins, marți seara, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, inregistrandu-se cea mai dura infrangere parlamentara pentru un guvern din istoria recenta a Marii Britanii. In acest caz, exista patru posibile scenarii. 1. Brexit fara acord cu UE In lipsa unui…

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…