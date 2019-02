Stiri pe aceeasi tema

- Peter Tork a murit la varsta de 77 de ani și fusese diagnosticat cu cancer in 2009. Acesta a suferit de o forma rara de cancer, la limba. Anunțul a fost facut de sora lui, Anne Thorkelson. "Este adevarat ca sanatatea mea a necesitat o mai mare atenție zilele acestea, dar ma simt bine. De asemenea,…

- Bilanțul sezonului gripal in Romania crește dramatic. Pana acum, 54 de persoane și-au pierdut viața, insa Ministerul Sanatații nu a declarat inca epidemie de gripa.Ultimele sase cazuri au fost confirmate cu virus gripal A. Cele sase persoane nu erau vaccinate antigripal si aveau conditii medicale…

- O tanara in varsta de 20 de ani, studenta la Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj, a murit, in noaptea de duminica spre luni, intr-un accident rutier provocat de prietenul ei, in varsta de 19 ani. Baiatul s-a urcat la volan adlandu-se sub influența drogurilor și a izbit mașina de lux a iubitei sale…

- Un copil in varsta de 3 ani a murit, iar fratele acestuia, in varsta de 9 luni, a suferit arsuri grave pe maini, in urma unui incendiu care a izbucnit, miercuri, la locuinta acestora din localitatea Caiuti, a...

- Trei copii au murit in statul american Florida dupa ce au ramas prinși intr-un congelator decuplat de la priza in timp ce se jucau afara, arata poliția. Potrivit poliției, ei au fost gasiți in curtea unei case și salvatorii chemați la fața locului au incercat sa-i readuca la viața pe micuți, insa fara…

- Fostul jucator si antrenor slovac Jozef Adamec, care a participat cu echipa Cehoslovaciei la editiile din 1962 si 1970 ale Cupei Mondiale, a incetat din viata, luni, la varsta de 76 de ani, a anuntat clubul Spartak Trnava, potrivit AFP, relateaza News.ro.Adamec a jucat in 44 de meciuri si…

- Nicolas Chauvin (Stade Francais), in varsta de 19 ani, a decedat, miercuri, dupa ce a suferit o fractura a celei de-a doua vertebre cervicale, in urma unui placaj dur, la un meci de tineret, informeaza News.ro.Accidentul s-a produs la Bordeaux, in minutul cinci al partidei de tineret dintre…

- Fostul presedinte american George H. W. Bush a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al familiei, citat sambata dimineata de Reuters si dpa. George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea presedinte al SUA (1989-1993).(continua) AGERPRES