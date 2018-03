Stiri pe aceeasi tema

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…

- Mesajul premierului Viorica Dancila, cu ocazia Zilei Maghiarilor. Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii,…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Cluj-Napoca este singurul oras din Romania care are, de marti, 6 martie, un consul onorific al Marii Britanii. „Dupa anuntarea Brexit-ului a existat mai mult interes din partea companiilor britanice care vor sa investeasca aici”, spune, intr-un interviu, consulul onorific Shajjad Hadier Rizvi, cunoscut…

- Ministrul Transporturilor din Romania, Lucian Șova, a purtat marti, 6 martie 2018 in contextul Summitului ministerial privind transporturile, de la Budapesta, discuții cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria pe teme de interes bilateral din domeniul transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avut, marti, discutii cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto, cu privire la posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza pe ruta Budapesta - Bucuresti. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, i-a raspuns omologului luxemburghez Jean Asselborn, care a spus ca Viktor Orban este „dictator”. Replica data de oficialul de la Budapesta a fost: „E un idiot!”.

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Ungaria contribuie la politica Rusiei privind distrugerea NATO din interior, prin faptul ca a blocat o întrunire a Comisiei Ucraina-NATO privind apararea, a declarat sefa Delegatiei Permanente a Ucrainei la Adunarea Parlamentara a NATO, Irina Friz, relateaza agentia de stiri Ukrinform. …

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort in intengrarea statelor din Balcani, a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, adaugand ca Budapesta ca incerca sa accelereze dezvoltarea Serbiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI, potrivit Mediafax.

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Dimensiunea economica si strategica a cooperarii bilaterale dintre Romania si Ungaria si oportunitatea punerii in practica a unor proiecte si investitii comune in domenii precum energia si infrastructura constituie teme abordate luni la intalnirea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Dragnea, privind scandalul SPP: Au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca se impune infiintarea unei comisii de ancheta privind Serviciul de Paza si Protectie (SPP), intrucat "au inceput sa iasa la iveala din…

- Ungaria va incepe procedurile de retragere din discutiile de la ONU pentru un Pact privind imigrantii, daca nu are loc o "schimbare pozitiva in directia pozitiei Ungariei", a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, intr-o conferinta de presa la Budapesta, transmite MTI.…

- Numarul tinerilor din Ungaria care studiaza in Romania este in crestere Prorectorul facultatii cu predare în limba maghiara a Universitatii Babes-Bolyai, Anna Soós Universitatile din Transilvania sunt tot mai populare în rândul tinerilor din Ungaria, dintre care unii…

- Pentru persoanele neinițiate: formal, criza politica din România a fost declanșata de un scandal de pedofilie. La începutul lunii ianuarie, a fost arestat un polițist care, acum cinci ani, a violat o fetița de șapte ani. Ministrul Afacerilor Interne al României, Carmen Dan,…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Vineri noaptea extremistii maghiari au vandalizat fatada Ambasadei Romaniei la Budapesta prin acoperirea stemei nationale cu steagul secuiesc. Ministrul de externe roman, Theodor Melescanu, nu a avut nicio reactie publica, desi este vorba de Ambasada Romaniei si de stema Romaniei. Iar lipsa de reactie…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Vineri noaptea extremistii maghiari au vandalizat fatada Ambasadei Romaniei la Budapesta prin acoperirea stemei nationale cu steagul secuiesc. Ministrul de externe roman, Theodor Melescanu, nu a avut nicio reactie publica, desi este vorba de Ambasada Romaniei si de stema Romaniei. Iar lipsa de reactie…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe vor avea o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti privind incidentul de la sfarsitul saptamanii trecute, de la Ambasada Romaniei la Budapesta, si, in acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice…

- `Un nou gest provocator și agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremiștii unguri din ,,Mișcarea celor 64 de Comitate" din Ungaria, au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritațile Romaniei sa nu ramana intr-o…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Partidele din Ungaria au reactionat dur la declaratiile premierului Mihai Tudose privind comunitatea maghiara din Romania. Atat principalul partid de guvernamant FIDESZ, cat si formatiunea din opozitie, Lehet Mas a Politika (Politica poate fi si altfel – LMP), critica in termeni duri limbajul folosit…

- Modificari in traseul trenului Budapesta, ce trece si prin Cluj CFR Calatori Cluj informeaza ca trenurile internationale "Harghita" IR 366 și IR 367, Brașov – Budapesta și retur, iși vor modifica ruta, circuland prin Targu Mureș in loc de Beclean pe Someș - începând cu data de 11 ianuarie,…

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- Comisia Europeana aplica standarde duble prin faptul ca evidentiaza refuzul din partea a trei state membre de a pune in aplicare cotele obligatorii de refugiati, a declarat joi un oficial al guvernului de la Budapesta, relateaza agentia MTI.

- Aproximativ 100 de oi au murit, marti, dupa ce au fost lovite pe calea ferata, intre Targu Mures si Ungheni, de un tren Interregio, in care erau 40 de calatori si care se indrepta spre Budapesta, transmite corespondentul MEDIAFAX.