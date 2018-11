Stiri pe aceeasi tema

- Nikola Gruevski, fostul prim-ministru macedonean, a trebuit sa treaca trei frontiere pentru a intra in Ungaria, a declarat miercuri Peter Szijjarto, ministrul de externe ungar, citat de agentia MTI. "In toate cele trei cazuri el a facut-o in mod legal", a spus el. Szijjarto a insistat ca Gruevski a…

- Premierul ceh, Andrej Babis, a declarat joi ca doreste sa retraga tara sa din acordul global al ONU privind migratia si ca va discuta aceasta chestiune cu partenerul sau de coalitie social-democrat, relateaza website-ul idnes.cz, citat de agentia Reuters. Declaratia lui Babis survine la…

- In schimb Ungaria și-a asigurat sprijinul polonez in cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, a declarat duminica seara ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, transmite MTI. In convorbiri desfasurate…

- Ministrul de interne polonez recomanda Varsoviei sa se retraga dintr-un pact global al ONU privind migratia inainte ca acordul sa primeasca aprobarea finala in decembrie acest an, intrucat acesta ar incuraja venirea a noi migranti ilegali, a anuntat marti ministerul, citat de Reuters. Ungaria a anuntat…

- Ungaria nu doreste sa 'se grabeasca inspre abisul catre care se indreapta asa-zisii progresisti', a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzand unor critici formulate de ministrul francez pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, relateaza agentia MTI. Intr-un interviu…

- Ungaria va expulza un consul ucrainean in raspuns la expulzarea anuntata de Ucraina a unui consul ungar, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmit MTI si Reuters. Anuntul sau a venit dupa ce mai devreme joi Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei la Beregovo…

- Ungaria nu va lua parte sub nicio forma la procesul de adoptare a pactului global al ONU cu privire la migratie si nu il va considera constrangator, a declarat vineri la New York ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. Seful diplomatiei ungare a precizat pentru presa…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca decizia Parlamentului European de a incepe procedura de sanctionare fata de Ungaria este o „razbunare meschina“ a politicienilor pro-imigratie si ca Ungaria va contesta hotararea, citeaza Reuters.