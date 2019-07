Ungaria considera relatiile transatlantice drept prioritate si saluta imbunatatirea acestora, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto in cadrul unei conferinte asupra relatiilor SUA-Europa Centrala si a securitatii energetice a regiunii, desfasurata miercuri la Washington DC, informeaza agentia MTI.



Referitor la relatiile dintre Statele Unite si tarile din Europa Centrala, Szijjarto a spus ca "in urma cu niste ani, am inteles ca regiunea noastra nu se afla in atentia politicii externe americane". "Suntem bucurosi ca Europa Centrala este considerata (acum) o zona strategica",…