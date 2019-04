Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile europene nu sunt cadouri, ci o compensatie acordata statelor care au aderat la UE si astfel si-au deschis pietele pentru companiile occidentale, a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzandu-i astfel premierului suedez, Stefan Lofven, care a apreciat ca acelor…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a facut miercuri apel sa se înceapa o dezbatere publica, înainte de a se formula planuri de consolidare a instrumentarului UE pentru statele membre care violeaza statul de drept. Mutarea vine dupa ce institutii UE ajunsesera sa fie criticate…

- ​Ministrul german de externe, Heiko Maas, a sustinut ca Uniunea Europeana trebuie sa suspende finantarea si sa impuna sanctiuni împotriva statelor-membre care adopta legi care se opun unor valori europene fundamentale, precum independenta justitiei si libertatea presei, potrivit Rador.Pozitionându-se…

- Tabloul general: În ultimii ani UE a devenit din ce în ce mai îngrijorata în privinta guvernelor, si în special a celor din Europa Centrala si de Est (ECE), care adopta masuri acuzate de subminarea statului de drept, se arata în analiza Stratfor citata de Rador. Însa…

- Partidul Fidesz de dreapta suveranista al premierului ungar Viktor Orbán nu-si mai are locul în Partidul Popular European (PPE), a declarat, vineri, fostul presedinte al Consiliului Europei, Herman Van Rompuy. Partidul lui Orban apartine familiei PPE, majoritara în Parlamentul European.…

- "Rusii si chinezii au sfarsit prin a obtine tot mai multa influenta aici, or ei nu impartasesc in vreun fel idealurile americane care ne sunt atat de dragi", a declarat Mike Pompeo pentru presa, inaintea unei intalniri cu premierul Viktor Orban, in prima zi a unui miniturneu in Europa Centrala. "Noi…

- Parlamentul European (PE) a ținut miercuri la Bruxelles o dezbatere pe tema Ungariei, urmare a unui vot istoric al PE din septembrie pentru lansarea unei proceduri de sancțiuni din cauza regresului democratic al țarii. Mai mulți europarlamentari influenți au cerut președinției romanești a UE sa puna…