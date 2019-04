Stiri pe aceeasi tema

- Szijjarto a apreciat ca este mai bine ca despre problemele existente sa se discute ''fata in fata''. ''S-a dovedit ca negocierile persistente vor conduce la o solutionare, mai devreme sau mai tarziu'', a adaugat ministrul ungar.Potrivit lui Peter Szijjarto, guvernul de la Budapesta lucreaza…

- Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei se afla in Romania, in turneu prin localitați din TRANSILVANIA, pentru a marca ZIUA MAGHIARIMII in cadrul unor manifestari publice. Prin știrile transmise...

- Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a anunțat, joi, ca va discuta cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu, despre situația UMF Targu Mureș, sperand in realizarea unui acord care sa prevada inființarea secției maghiare, transmite corespodnentul MEDIAFAX.Szijjarto Peter a declarat,…

- Ungaria este gata sa cumpere gaze din partea romaneasca a Marii Negre, la pretul pietei, in conditiile in care si-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Zakonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucuresti. “Aproape toate casele din Ungaria sunt conectate…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, pentru ȘTIRIPESURSE.RO (video jos), despre votul din comisia LIBE pentru Laura Codruța Kovesi, ca este bine ca Romania sa aiba un procuror-șef european cu un CV „ireproșabil”.„Nu am ce sa comentez, a fost un vot, s-a…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut Ungariei sa sprijine Ucraina in contextul agresiunii rusești. In timpul unei conferințe de presa comune cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, la Budapesta, Pompeo a declarat: „Astazi am discutat cu ministrul (Szijjarto, n.r.) despre nevoia…

- Solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respingand criticile potrivit carora…

- Intr-un interviu acordat pentru emisiunea "Lumea Azi", ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a explicat cum functioneaza finantarile guvernului ungar pentru afacerile mici si mijlocii din Transilvania.