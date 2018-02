Peter Szijjarto a solicitat demisia inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului

Stiri pe aceeasi tema

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- "Este foarte nepotrivit ca reprezentanti ai ONU sa acuze state membre si lideri alesi democratic. Este evident ca Zeid Ra'ad Al Hussein trebuie sa demisioneze", a declarat Peter Szijjarto intr-un discurs inflamat pe care l-a sustinut in fata membrilor Consiliului Dreprurilor Omului la Geneva. Anterior,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut luni demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP.

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a denuntat luni ''abatoarele de fiinte umane'' din Siria, Republica Democrata Congo, Burundi, Yemen si Myanmar, relateaza AFP. Aceste conflicte "au devenit unele dintre cele prolifice abatoare umane din epoca…

- Crimele de razboi din Siria, atacurile impotriva minoritatii musulmane rohyngia in Myanmar si atrocitatile din Sudanul de Sud se vor afla pe agenda primei sesiuni din 2018 a Consiliului ONU pentru drepturile omului, care incepe luni la Geneva, relateaza dpa. Directorul Consiliului ONU pentru drepturile…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, i-a raspuns omologului luxemburghez Jean Asselborn, care a spus ca Viktor Orban este „dictator”. Replica data de oficialul de la Budapesta a fost: „E un idiot!”.

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua Nationala si actiunile inamicale ale Ungariei in anul Centenarului. Mai mult, Dragnea i-a spus lui Szijjarto ca Romania ar putea deschide un dosar extrem de sensibil, patrimoniul…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, le-a cerut vineri autoritatilor iraniene sa inceteze imediat executiile persoanelor condamnate pentru crime comise atunci cand acestea erau minore, executii ce incalca legislatia internationala, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Proiectul are in vedere de asemenea interdictii de acces pentru strainii banuiti de favorizarea intrarii in Ungaria a solicitantilor de azil, precum si posibilitatea de a le interzice cetatenilor ungari sa se apropie de zonele de granita. Documentul contine si o dispozitie noua, obligatia…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, marti, ca protejarea granitelor externe reprezinta cea mai grea sarcina a Uniunii Europene, adaugand ca Blocul comunitar va trebui sa se confrunte cu noi provocari, relateaza agentia MTI.

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- "In pofida tuturor presiunilor, santajelor si ultimatumurilor, nici Ungaria si nici Polonia nu vor primi nici un singur imigrant ilegal", a subliniat joi, la Varsovia, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa discutiile avute cu ministrul polonez de interne, Joachim Brudzinski, potrivit MTI…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, la DCNews, referitor la intrevederea cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, ca nu a semnat niciun acord cu acesta si ca a convenit cu oficialul ungar ca discutiile Romania-Ungaria "trebuie sa se concentreze cu precadere pe ceea ce este baza…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a avertizat luni ca un posibil 'genocid' sau 'epurare etnica' impotriva minoritatii musulmane rohingya in Myanmar ar putea provoca un conflict religios in regiune, informeaza AFP. 'Myanmarul…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe a declarat ca migratia ar trebui recunoscuta ca un risc la adresa securitatii. In același timp, acesta a spus ca in locul impulsionarii ei, ar trebui sa se discute despre stoparea acesteia si gestionarea cauzelor, scrie Rador.

- Comisar sef de politie Catalin Ionescu, atasat de afaceri interne la Paris, a primit in urma cu cateva zile Medalia de securitate interna, esalon de argint, conferita de ministrul francez de interne, Geacute;rard Collomb, prin "Ordin pentru merite deosebite in Franta". Decoratia i a fost oferita pentru…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Ministrul finantelor și șefa ANAF, la Comisia Economica din Senat Ionut Misa, ministrul finantelor foto: Arhiva Ministrul finantelor, Ionut Misa si presedintele ANAF, Mirela Calugareanu, au fost invitati, astazi, la sedinta Comisiei Economice din Senat pentru a clarifica o serie de masuri fiscale…

- Cea mai mare investitie anuntata in 2017 a grupului B Braun, specializat in solutii perfuzabile, care vrea sa construiasca in judetul Timis o fabrica de 120 de milioane de euro, nu va fi afectata de decizia grupului german de a investi si in Ungaria intr-o fabrica de kituri pentru injectii intravenoase,…

- Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile…

- iderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus în eroare opinia publica în legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat într-un…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Mii de vienezi au protestat luni, in timpul instalarii noului Guvern, din care face parte și formațiunea extremista FPO Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie periculoasa, a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid…

- Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie 'periculoasa', a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, avertizand in privinta 'exploatarii fricii' in Europa, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Ungaria se asteapta ca autoritatile de la Kiev sa nu limiteze drepturile minoritatilor, sa coopereze cu acestea si sa respecte opinia Comisiei de la Venetia in legatura cu noua lege ucraineana a educatiei, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Oficialul ungar…

- Imigratia ilegala dispune de resurse inepuizabile in Africa, iar politica Bruxelles-ului, a UE, de incurajare este un esec total si pericliteaza securitatea Europei - a subliniat Peter Szijjarto, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, joi, intr-o declaratie acordata…