Este inacceptabil faptul ca s-au facut pasi inapoi in ce priveste drepturile minoritatilor in Romania, a declarat sambata ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI potrivit Agerpres

Szijjarto a afirmat intr-o declaratie ca noul Cod administrativ, modificat de guvernul roman printr-o OUG, reduce in loc sa extinda drepturile minoritatilor nationale, contrar unei propuneri sustinute anterior de o majoritate parlamentara.

Conform noilor reglementari, minoritatile…