- ''Voi incredinta domnului Pellegrini formarea unui nou guvern dupa ce voi primi demisia guvernului actual al domnului Fico', a spus Kiska dupa o intalnire cu vicepremierul Peter Pellegrini.'Ieri (miercuri), partidele din coalitie m-au informat ca au sprijinul unei majoritati parlamentare…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca ii va incredinta formarea unui nou guvern vicepremierului Peter Pellegrini, un apropiat al lui Robert Fico care s-a oferit miercuri seara sa demisioneze, pe fondul scandalului provocat de asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, transmite…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a acceptat demisia prezentata cu o zi in urma de premierul Robert Fico si desemnarea succesorului din partidul sau Smer-SD, a anuntat joi liderul unui partid din coalitia de guvernare, citat de AFP.

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Seful executivului…

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters. 'Este important sa fie mentinuta stabilitatea, asa…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza DPA. Protestatarii cereau eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak. Pe bannerele lor se puteau citi apeluri la "o Slovacie…

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.

- Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala și mai mulți membri ai familiei sale, despre care Jan Kuciak scria ca ar avea legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta și legaturi cu anturajul premierului Robert Fico, scrie Hotnews. Numele afaceristului apare…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News. Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani,…

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri ancheta jurnalistica neterminata a acestuia, in care Kuciak prezinta activitati ale unor membri ai mafiei italiene "Ndrangheta in estul Slovaciei. Kuciak releva in material legaturile intre gruparea criminala si Maria Troskova,…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie The Associated Press. Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri…

- Ministrul slovac al culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Reuters. Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot…

