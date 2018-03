Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a declarat joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, ca are incredere ca nu vor exista obiectii la Curtea Constitutionala a Romaniei in privinta legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic si i-a…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant…

- Curtea Constitutionala a motivat decizia de a declara partial neconstitutionale unele prevederi la modificarea Legii 303 din 2004, privind statutul magistratilor, precizand ca presedintele nu are vreo atributie expresa care sa justifice un drept de veto in numirea procurorilor.

- Curtea Constituționala da un semnal extrem de interesant, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a devenit actorul decisiv in procesul de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. In motivarea la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor,…

- Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca formatiunea sa a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, intrucat aceasta nu este un act de reglementare a unor…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Presedintele a sesizat CCR dupa ce a trimis la reexaminare acest act normativ, care aduce modificari ample Legii educatiei nationale, seful statului spunand ca risca sa "creeze probleme in aplicare" si sa "afecteze calitatea invatamantului". Curtea Constitutionala anunta ca a admis, cu unanimitate de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate de voturi.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a propunerii legislative privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- Decizia de refuz a accesului la informatiile clasificate trebuie sa apartina intotdeauna unui judecator, a hotarat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNAPotrivit unui comunica, Curtea a luat in dezbatere exceptia…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, in dimineața zilei de astazi, de președintele Parlamentului Andrian Candu, dupa ce Curtea Constituționala a constatat circumstanțele care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru …

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Curtea Constituționala a decis suspendarea atribuțiilor lui Igor Dodon de promulgare a Legii anti-propaganda. Prerogativa va reveni speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la legile de modificare a statutului judecatorilor si al procurorilor, a legii privind organizarea judiciara si a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii. 0 …

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, motivand ca sunt vicii de neconstitutionalitate care invalideaza proiectul.

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD, relateaza News.ro.