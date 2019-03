Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, ca PSD a inceput un "atac" impotriva Bancii Nationale a Romaniei (BNR), pe care o acuza pentru "toate relele" care sunt in societatea romaneasca in...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la Digi24, ca PSD a inceput un "atac" impotriva Bancii Nationale a Romaniei (BNR), pe care o acuza pentru "toate relele" care sunt in societatea romaneasca in domeniul financiar-bancar. ''PSD a inceput un atac impotriva BNR, incercand…

- Deputatul PSD de Arad și președintele PSD Arad, Dorel Caprar, susține ca „in ultimii doi ani, tot mai puțini medici au ales sa paraseasca Romania”, iar acest lucru se datoreaza „in principal majorarilor substanțiale de salarii in domeniul sanatații”. „Sanatatea este una dintre prioritațile programului…

- Un timișorean ne-a scris ca hoții de cetina au dat atacul in cursul nopții de sambata spre duminica, in zona centrala a orașului, mai exact pe Intrarea Doinei, foarte aproape de intersecția Maraști. Au scos dintr-o dubița o scara și fierastraie și s-au pus pe treaba. Au fost vazuți insa de…

- Șeful statului a fost fotografiat alaturi de un grup de schiori care și-au facut un selfie cu președintele Romaniei, conform paginii de Facebook a userului Marian Moga. Klaus Iohannis a mai fost la schi in Munții Șureanu și in ianuarie 2018. Președintele era imbracat in costumul de schi negru…

- Donald Trump urmeaza sa dezvaluie noua strategie in domeniul apararii antiracheta a Statelor Unite, menita sa raspunda amenintarilor pe care le reprezinta armamente noi ale Rusiei si Chinei, dar si ale Iranului si Coreei de Nord, relateaza AFP preluata de news.ro.Presedintele american urmeaza…

- Președintele PES activists Alba, Corneliu Mureșan, a fost ales vicepreședinte regional pe Regiunea Centru de catre Biroul Permanent Național al PES activists Romania, la ultima reuniune a acestei organizații, care a avut loc in perioada 11-13 ianuarie 2019, la Predeal. Organizația PES activists Romania…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca dupa 15 februarie se va discuta in coalitie si cu Guvernul despre data la care va ajunge proiectul de buget pe 2019 in Parlament. "Dupa anul nou o sa ne strangem din nou la partid, o sa discutam si o sa pregatim iesirile publice pe domeniul economic si…