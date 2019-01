Stiri pe aceeasi tema

- Isar spune ca BNR stabilește nivelul ROBOR și in perspectiva urmatoarelor alegeri pentru consiliul de administrație din 2019. "ROBOR-ul in Romania este un indice manipulat, administrat de catre Banca Naționala in sensul in care dimensiunea de jucator a BNR, comparativ cu celelalte banci care contribuie…

- Gelu Diaconu, fost presedinte ANAF din perioada Guvernului Ponta, lanseaza un apel pentru introducerea unei noi materii in programa școlara."Asadar, printre prioritatile oricarui partid din Opozitie, care are pretentia ca detine atat competenta cat si viziunea pentru a scoate Romania din mocirla…

- Adelina Pestrițu a trecut prin momente neplacute chiar inainte de Revelion 2019. Vedeta a avut de tras cu fiica ei, Zenaida, care a avut probleme de sanatate. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvaluit, pe blogul sau, cum a incheiat anul 2018. Aceasta a marturisit ca fiica sa, Zenaida, a avut…

- "Am solicitat agenda (sedintei de Guvern - n.r.). Cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in perspectiva. Ne pregatim pentru presedintie (a Consiliului UE - n.r.) si, chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu vor fi absolut deloc simple. Am constatat din partea doamnei premier o dorinta de a colabora,…

- "Vreau sa va felicit pentru marcarea a 100 de ani (de la Marea Unire), dar mai important pentru noi, pentru SUA, este sa multumim romanilor pentru sacrificiul pe care l-au facut in razboiul global contra terorismului. Stiu ca ati avut militari care si-au pierdut viata in Afganistan (...) Sunt oameni…

- RAPID - INAINTE MODELU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Partida de azi va reprezenta totodata și meciul de retragere al lui Daniel Pancu, cel care ocupa acum funcția de antrenor al giuleștenilor. GSP.ro va prezinta in galeria foto de mai jos cum arata placheta pe care o va primi…

- "Astazi s-a finalizat raportul pe legea offshore. Ma bucura faptul ca PSD, ALDE, UDMR si minoritatile sustin aceeasi varianta. Cei din Opozitie si-au asumat un vot de abtinere. In esenta, cu peste 90% din prevederile acestei legi cred ca toate partidele sunt de acord. Singurul punct in care nu ne-am…