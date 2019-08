Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Caracal, unde presupusul criminal Gheorghe Dinca a rapit-o, violat-o si apoi ucis-o pe tanara Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, a fost prilej bun pentru unii magistrati #rezist sa iasa la inaintare pentru a mai strange capital de imagine sau pur si simplu pentru a se auzi in castile…

- Ancheta de la Carcal pare a fi departe de a face lumina chiar și dupa rezultatul cumplit al probelor ADN care indica faptul ca Alexandra ar fi fost incinerata in butoiul de metal din curtea lui Gheorghe Dinca. In continuare, Dinca susține ca le-a ucis cu sange rece pe Alexandra și Luiza și a oferit…

- Descoperiri macabre in curtea lui Gheorghe Dinca. In cele cateva ore de cand anchetatorii au descins la locuința monstrului din Caracal s-au strans saci de porbe. In vegetația din curte au fost gasite mai multe oase, de diferite marimi, dar și bucați mari de carne. Nu se știe daca acestea sunt de origine…

- Expertizei antropologica a ramațișelor de oase gasite in curtea lui Gheorghe Dinca este gata. Rezultatul indica fara dubiu ca acestea provin de la o fata mica de statura cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani. Specialiștii de la INML lucreaza inca la expertiza genetica. Aceasta este cruciala pentru aflarea…

- Durere imposibil de descris in cuvinte in familiile celor doua fete despre care Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis. La Caracal, in fața locuinței criminalului, mama Luizei Melencu, prima fata disparuta despre care se știe acum cu certitudine ca este una dintre victimele lui Dinca, a suferit un…

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…