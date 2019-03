Stiri pe aceeasi tema

- „Frica este portretul cel mai intim al unui președinte american in funcție, publicat in timpul primilor ani ai mandatului.“ Este greu de imaginat un portret mai ingrijorator al unui președinte caracterizat drept paranoic, agresiv și otravit de putere. Cu toate acestea, Bob Woodward reușește in Frica…

- Cel putin 25 de persoane au murit si cateva zeci au fost ranite, dupa ce un tren a intrat cu viteza intr-o bariera de la principala statie de tren din Cairo. Rezervorul de combustibil a explodat, declansand un incendiu puternic, informeaza The Guardian.

- O femeie a declarat anterior pentru AP ca fratele sau a murit dupa ce a fost ranit in confruntari cu membri ai fortelor armate venezuelene. Insa medicul citat a declarat pentru AP ca fratele femeii era in viata. Medicul a precizat ca cei doi morti nu au fost identificati. Aceste…

- Bernie Sanders, senatorul independent din Vermont a carui campanie prezidențiala din 2016 a relansat mișcarea progresista și a ajutat la redefinirea imaginii Partidului Democrat, a intrat in cursa pentru Casa Alba din 2020, relateaza The Guardian.

- Bernie Sanders, senatorul independent din Vermont a carui campanie prezidențiala din 2016 a relansat mișcarea progresista și a ajutat la redefinirea imaginii Partidului Democrat, a intrat în cursa pentru Casa Alba din 2020, relateaza The Guardian. Sanders, în vârsta…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti sustine, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca in timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, Armata Rosie nu i-a jefuit pe romani, nu a comis atriocitati, ci i-a eliberat pe acestia de fascicm. Reprezentantii institutiei sustin ca informatiile despre atrocitatile comise…

- Investigație la Bruxelles dupa ce o rețea de comunicare diplomatica între oficiali a fost sparta de hackeri și mii de mesaje secrete au fost facute publice, relateaza The Guardian. În schimburile de mesaje ale unor oficiali europeni Trump este descris ca fiind un ”agresor”…