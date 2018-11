Vicepresedintele ALDE Toma Petcu a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa ca, anul viitor va fi unul foarte important pentru Romania, cand va detine presedintia rotativa a Consiliului UE, subliniind ca este foarte important ca, in urmatoarea perioada, tara noastra sa convinga UE ca este un partener corect si loial.



"Noi, ALDE, si sunt convins ca si colegii de la PSD, sustinem in continuare ramanerea in UE. Avem nevoie de UE cum si UE are nevoie de noi dar, cu siguranta, este foarte important ca Romania, in urmatoarea perioada, sa convinga UE ca este un partener corect…