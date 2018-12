Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de panica și groaza, la o gradinita din Kazahstan, chiar in timpul serbarii de Craciun. Artificiile, aduse special pentru acest moment, au fost incurcate cu unele de exterior, care sunt mult mai puternice decat cele de interior. Cand au fost aprinse, acestea au inceput sa explodeze zgomotos,…

- Politistii efectueaza, in aceasta perioada, controale multiple pentru a verifica in ce fel se respecta legislatia privind utilizarea si vanzarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice, iar actiunile oamenilor legii vor continua. Ce trebuie sa stii pentru a fi in siguranta si a te feri de problemele…

- Fanii celebrei cantarețe Shakira sunt in stare de șoc! Dupa ce s-a zvonit ca ar avea mari probleme de sanatate și chiar in casnicie, acum a ieșit la iveala faptul ca artista ascunde un secret pe care nimeni nu l-ar fi banuit. Acum, Shakira risca sa ajunga la inchisoare. Motivul?

- Neonazistul american care anul trecut a intrat cu masina intr-o multime ce protesta impotriva unui mars al rasistilor in Virginia, in SUA, omorand o persoana, ar trebui condamnat la inchisoare pe viata, au transmis marti juratii din acest proces, potrivit Reuters si AFP preluate de Agerpres. …

- Un barbat de 29 de ani din raionul Ialoveni a fost reținut de poliție pentru ca ar fi jefuit o minora de 10 ani, deposedand-o de telefonul mobil. Barbatul a fost plasat in arest pentru 30 de zile.

- Caz fara precedent in showbiz-ul romanesc! Dupa ce a fost prins, de patru ori, in timp ce conducea fara permis și a fost condamnat la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare și la plata unei amenzi colosale, unul dintre cei mai apreciați cantareți de la noi din țara se gasește intr-o noua […]…

- Daniel Iordachioaie a fost prins de catre autoritați in timp ce conducea mașina, deși avea permisul de conducere suspendat de ceva vreme. Cantarețul pop a fost dus la secția de poliție, acolo unde i s-a intocmit și un dosar penal și este posibil ca acesta sa riște chiar inchisoarea. Cantaretul de muzica…

- Cei prinsi dormind pe strada vor primi mai intai un avertisment, iar in caz de recidiva vor fi trimisi la inchisoare sau inrolati in programe de munca. Amendamentul a fost aprobat de Parlamentul de la Budapesta in iunie, dar locuitul pe strazi era delict pasibil de amenda inca din 2013. In adaposturile…