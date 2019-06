Stiri pe aceeasi tema

- Un raport independent despre starea Notre Dame spune ca abordarea actuala a restaurarii nu ia in considerare structura interconectata a arhitecturii gotice. Tot potrivit acestui raport Notre Dame nu este stabila și are nevoie urgenta de consolidare. Aceasta este concluzia unei evaluari inițiale a daunelor…

- Acest anunt se adreseaza "celor care sunt interesati de domeniile informatiilor si securitatii, care sunt motivati de provocari si sunt gata sa se adapteze metodelor de munca specifice agentiei", a precizat Agentia slovena de informatii si securitate (SOVA), intr-o reclama publicata in cotidianul…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a informat miercuri ca, in prezent, nu exista niciun suspect in cazul plangerii formulate de fostul ministru al Apelor si Padurilor Doina Pana, precizand ca au fost audiate multe persoane si s-a efectuat si un raport de expertiza medico-legala. Intrebat…

- In acest an la turneul de la Wimbledon valoarea premiilor in bani va fi de circa 44 de milioane de euro, adica o crestere de 11,8 la suta in raport cu 2018, au anuntat organizatorii, informeaza News.ro.Citește și: Irina Bara a fost eliminata de la turneul de la Rabat 2. 720. 000 de…

- Actualitate • 6 martie 2019 – Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a sustinut la Consiliul Judetean Bacau o conferinta de presa pe tema Masterplan-ului pentru sanatate. Concluziile discutiilor purtate in judet cu primarii UAT-urilor si managerii de spitale sunt categorice: unde au fost propuse planuri…

- Aparate medicale din 1954, utilaje medicale de producție chineza sau lipsa unor dispozitive de o importanța majora. Sunt doar cateva din concluziile Avocatului Poporului privind evaluarea nivelului de asigurare și calitatea echipamentelor din instituțiile medicale din țara.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7603 lei pentru un euro, in scadere cu 0,17 bani (-0,04%) fata de cotatia de 4,7620 lei stabilita in sedinta precedenta. Pe de alta parte,...

- Nordul Europei va avea parte de un debut de primavara calduros si uscat, in timp ce precipitatii peste mediile multianuale sunt asteptate la sfarsitul acestui anotimp, in lunile mai si iunie, au anuntat luni reprezentantii The Weather Company.