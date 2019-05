Oamenii de știința au ramas șocați cand au fost gasite urme de droguri ilegale in creveți de apa dulce in raurile din Marea Britanie, anunța DailyMail. Medicamente cum ar fi cocaina și ketamina au fost descoperite de o echipa care a investigat 15 locuri din cinci rauri din Suffolk pentru a vedea ce substanțe chimice sunt in apa.

Autorii au spus ca "surprinzator" au gasit cocaina in fiecare proba - in timp ce ketamina și alte produse farmaceutice s-au gasit și in creveți. Oamenii de știința de la Colegiul King care lucreaza la Universitatea din Suffolk au colectat probe de apa din raurile…