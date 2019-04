Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50% dintre romani considera coruptia ca fiind cea mai mare problema a tarii, iar 34% sunt de acord ca cetatenilor sa le fie interzis sa paraseasca tara pentru o perioada lunga de timp, se arata intr-un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR), scrie The Guardian.…

- Un sondaj amplu realizat in UE de Consiliul Afaceri Externe (ECFR) dezvaluie principalele ingrijorari ale cetatenilor europeni. In principal, romanii sunt ingrijorati din cauza economiei si coruptiei din tara, noteaza The Guardian. Sondajul, realizat in 14 tari din Uniunea Europeana, dezvaluie ca tarile…

- Guvernul Noii Zeelande l-a criticat pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce acesta a aratat în repetate rânduri imagini video de la atacul armat de la moscheile din Christchurch mulțimilor adunate pentru a protesta, relateaza The Guardian.Erdogan spune ca ar trimite acasa…

- Insulele Solomon se afla de aproximativ o luna in mijlocul celui mai mare dezastru ecologic din istoria acestei parti a Oceanului Pacific, dupa cum descriu situatia autoritatile, relateaza The Guardian, citeaza mediafax.ro.

- Unsprezece ministri de Externe, printre care si cel al Romaniei, Teodor Melescanu, au semnat o declaratie comuna prin care condamna Rusia pentru anexarea Crimeei si acuza Kremlinul ca nu respecta dreptul international. Textul a fost publicat miercuri in The Guardian sub titlul ”Occidentul nu trebuie…

- Aproape toate centralele electrice pe baza de carbune din SUA contamineaza apele subterane cu niveluri nesigure de poluare toxica, in conformitate cu prima analiza cuprinzatoare a consecințelor eliminarii deșeurilor de carbune de cenușa, se arata intr-un material publicat de The Guardian. Dintre…

- Mai multi ministri europeni de Externe, printre care si Teodor Melescanu, au semnat o declaratie comuna prin care condamna "ocupatia ilegala a Rusiei" in Peninsula Crimeea. "Condamnam ocupatia ilegala a Rusiei, care continua sa puna in pericol pacea internationala de cinci ani", se arata in…

- Financial Times: Deficitul fiscal de 1 trilion de dolari al Europei ● The Guardian: Nicio iesire pentru May dupa "constructivele" convorbiri de la Bruxelles pe tema Brexitului● Le Monde: Biserica si pedofilia, ravagiile omertei ● Le Point: Reteta sovietica a lui Erdogan pentru a face sa fie uitata criza…