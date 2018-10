Peşteră Thailanda. Obiectiv turistic inedit Pestera din nordul Thailandei in care 12 copii fotbalisti si tanarul lor antrenor au ramas blocati timp de doua saptamani si au fost salvati in mod miraculos in luna iulie va deveni o atractie turistica de talie mondiala, a anuntat un oficial citat miercuri de Xinhua. Ministrul pentru Resurse naturale si mediu, Surasak Kanchanarat, a confirmat marti ca Guvernul a aprobat un proiect pentru amenajarea zonei din parcul national Tham Luang-Khun Nam Nang Non situat in provincia Chiang Rai intr-o atractie turistica de talie mondiala. Pestera a fost vizitata zilnic de circa 4.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

