- Raul Blahnița este maro, ca și situația la care inchid ochii factorii decidenți de la Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului din județ. Peștii mor, dar afacerile poluatorului, cu radacini la Crasna, cresc, in apa raului facandu-și veacul o stație de sortare care deverseaza apa murdara in raul…

- Lumina artificiala care afecteaza recifele de corali ar putea avea un impact grav asupra inmultirii pestelui clovn, devenit celebru datorita filmului ''Finding Nemo'', conform rezultatelor unui studiu stiintific, citat miercuri de DPA.

- La sfarsitul saptamanii trecute, mai multi localnici din satul Jabar au filmat si postat pe Facebook imagini cu zeci de pesti morti pe raul Timis, in aval de statia de epurare a municipiului Lugojului.

- Obezitatea este principala cauza a patru tipuri de cancer, mai mult decat fumatul, este concluzia la care au ajuns cercetatorii britanici. Cancer Research UK afirma ca excesul de greutate poate determina aparitia cancerului la rinichi, colon, ovarian si la ficat. Milioane de oameni sunt expuși riscului…

- Obiceiul de a dormi cu televizorul deschis sau cu alte surse de lumina aprinse nu este unul foarte sanatos, fiindu-i asociate mai multe riscuri, printre care, cel mai recent confirmat este riscul de obezitate. Influențele negative ale expunerii prelungite la lumina artificiala erau deja dovedite in…

- Un nou studiu realizat in Statele Unite ale Americii a scos la iveala cantitatea semnificativa de plastic pe care o consuma oamenii de peste ocean. Avand insa in vedere cat de raspandita este poluarea și in partea noastra a lumii, nu este exclus ca acele valori sa se aplice la fel de bine pe romani.