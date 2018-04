Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- Productia agricola vegetala a crescut in 2017, comparativ cu 2016, la cereale, leguminoase pentru boabe, plante uleioase, sfecla de zahar, cartofi si legume, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In cazul fructelor insa, productia a scazut cu peste 25%.…

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Comisia Europeana arata ca în exercițiul financiar 2007-2013 România a pierdut 1,6 miliarde de euro. Din cele 4,4 miliarde de euro ramase neaccesate de catre cele 28 de state membre, mai mult de o treime (1,64 miliarde de euro) revin României. Cifrele…

- Aceasta va avea loc la UAIC si se numara printre actiunile consacrate Centenarului Marii Uniri si sunt asteptati peste 100 de cercetatori si profesori din Romania, Republica Moldova, Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia si SUA. „De aproape un secol, istoriografia romana si straina incearca si…

- Fondurile europene puse la dispoziția zonelor carbonifere ar trebui sa vina cu transformari sociale și economice. Ministerul Fondurilor Europene vine cu lamuriri in ceea ce privește proiectul pilot lansat de Comisia Europeana pentru zonele carbonifere aflate in tranziție. Oficialii ministerului susțin…

- Grupul austriac OMV intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% in urmatorii opt ani, cu ajutorul preluarilor internationale, extinderii activitatilor de rafinare si prin noi reduceri ale cheltuielilor, transmite Reuters. OMV vrea sa obtina un profit inainte de dobanzi si taxe, excluzand…

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- „Protectia Copilului“ Iași are in evidenta un singur asistent maternal care are in grija cinci copii luati in plasament, Tanti Maricica fiind, practic, ultima „mama eroina“ din oraș. Maria Balan, din comuna Dolhesti, se ocupa de 14 ani de cresterea copiilor abandonati de parintii biologici. In casa…

- Joi, Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul Viorica Dancila. Ulterior, a susținut o conferința de presa in cadrul careia oficialul european a spus ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata,…

- "Realizarea acestui proiect va insemna certe beneficii pentru utilizatorii de servicii telecom din Capitala, daca este implementat corect. De altfel, interesul utilizatorului este intotdeauna in centrul preocuparilor noastre, ca reglementator al pietei telecomunicatiilorANCOM urmeaza sa emita o decizie…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not”, la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care are loc sambata seara. Acesta este cel de-al doilea premiu Ursul de Aur obtinut de un regizor roman la Festivalul de la Berlin, dupa…

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Economia a crescut in 2017, nu si increderea romanilor. PSD va da vina pe Isarescu pentru cresterea inflatiei, dobanzilor, cursului In 2017, economia Romaniei a crescut cu 7%, sfidand estimarile analistilor si inclusiv prognozele superoptimiste ale PSD / Dragnea, care mergeau pe o crestere de numai…

- In pregatirea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni. Președintele Comisiei…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- E oficial! Ora de vara a fost eliminata ieri, 13 februarie 2018, dupa o decizie a Parlamentului European. Povestea a inceput la sfarsitul anului trecut, atunci cand Lituania a cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, din cauza ca schimbarea de doua ori pe an a ceasurilor i-ar pune in dificultate…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 12 februarie. 14,50 sarituri cu schiurile: trambulina normala (mica), individual…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Franta a adoptat, miercuri, un cod vestimentar si de conduita pentru deputatii din Adunarea Nationala, dupa cateva “derapaje” ale stangii radicale, criticate de alesii partidului presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP.In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului…

- "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene", se arata intr-o declaratie comuna a presedintelui…

- Mica Unire | Dancila: Astazi este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si curajul inaintasilor Premierul desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, a scris, miercuri, pe Facebook, faptul ca Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, de la 24 Ianuarie 1859, reprezinta "un moment cheie" al istoriei noastre,…

- Dara Khosrowshahi, directorul general al serviciului de transport Uber, prezice ca mașinile zburatoare vor opera deja in zece ani, scrie Daily Star . Acesta a facut predicția in cadrul unei conferințe de tehnologie care a avut la Munchen, Germania. El a precizat ca mașinile zburatoare vor brazda cerul…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Laszlo Tokes a declarat, dupa ce a cerut cuvantul in PE, ca liderii europeni trebuie sa ia atitudine impotriva lui Mihai Tudose. El a afirmat ca Mihai Tudose are un discurs xenofob si intimidant, plin de ura la adresa minoritatilor din Romania: ”Domnule presedinte, dragi colegi. Acum 450 de ani,…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…