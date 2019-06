Stiri pe aceeasi tema

- Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si "arme secrete", a declarat un inalt oficial militar iranian citat sambata de agentia de presa semioficiala Mizan, preluata de Reuters, potrivit Agerpres. Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea…

- Teheranul a promis miercuri ca SUA vor cunoaste "gustul amar al infrangerii" in razboiul economic pe care il duc impotriva natiunii iraniene, intr-un moment in care relatiile dintre cele doua tari trec printr-o noua escaladare a tensiunilor, informeaza joi AFP. "A inceput o perioada de dificultati…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…

- Informatii de la serviciile de spionaj releva amenintari din partea Iranului, insa acest lucru nu impiedica Statele Unite sa trimita un portavion in Stramtoarea Ormuz, daca acest lucru este necesar, declara comandantul Fortelor navale americane (US Navy) in Orientul Mijlociu pentru Reuters, potrivit…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- Uniunea Europeana a prelungit luni cu inca un an, pana la 13 aprilie 2020, sanctiunile impuse impotriva a peste 80 de personalitati iraniene, in urma 'gravelor incalcari ale drepturilor omului' in aceasta tara, transmite AFP. 'Consiliul a prelungit pana la 13 aprilie 2020 masurile restrictive…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a denuntat vineri activitatile "destabilizatoare" ale Hezbollah, miscare influenta in politica din Liban si aliata a Iranului, in timpul unei vizite in Liban, relateaza AFP. Libanul este ultima etapa a unui turneu al lui Pompeo in Orientul Mijlociu, axat pe crearea…

- Franța avertizeaza Iranul cu privire la faptul ca eforturile depuse de Europa pentru salvarea acordului nuclear nu reprezinta un "cec in alb" pentru ca Teheranul sa incalce drepturile omului, informeaza Reuters, potrivit mediafax Avertismentul vine in contextul in care avocata Nasrin Sotoudeh,…