- Ford Motor va rechema la service aproape 1,3 milioane de masini Focus compact din cauza unei probleme la sistemul de alimentare care poate provoca oprirea motorului fara niciun avertisment, transmite AP, informeaza AGERPRES . Rechemarea, care acopera modelele fabricate in perioada 2012-2018 cu motoare…

- BMW recheama circa 1,6 milioane de masini din gama diesel, vandute in Europa si in Asia, pentru a repara o defectiune la motor, dupa ce inițial compania anunțase ca va repara sub jumatate de milion de vehicule, anunța Bloomberg, scrie Mediafax.Actiunea companiei vine dupa o investigatie in…

- Problemele se acutizeaza pentru producatorul auto BMW. Dupa ce a rechemat in service jumatate de milion de vehicule din cauza riscului de incendiu la unele modele, compania germana a anuntat ca alte un milion 600 de mii de autoturisme sunt asteptate pentru reparatii.

- ​Constructorul nipon Toyota va rechema un milion de mașini hibride, majoritatea Prius, din cauza ca exista riscul producerii unor incendii in urma unor probleme cu cablurile. Peste jumatate sunt in Japonia și 219.000, in Europa, scrie AFP. Sunt afectate modele Prius și C-HR produse intre 2016 și 2018.

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp si-a anuntat miercuri intentia de a rechema la service un numar de 1,03 milioane de vehicule hibride, inclusiv modelul Prius, vandute in Japonia, America de Nord si Europa din cauza unei probleme de cablaj care poate provoca, in anumite conditii de uzura,…

- Japonezii de la Toyota au descoperit o problema la una dintre mașinile lor hibride și, din motive de siguranța, vor incepe un recall la nivel global. Constructorul nipon susține ca vor fi chemate in service aproximativ un milion de vehicule hibride, in total. Motivul? O problema la cablajele motorului…

O serie de autovehicule sunt rechemate in service, in aceasta perioada, pentru operatiuni de remediere a unor defectiuni depistate de producatori. Interventiile in service sunt gratuite.

- O serie de autovehicule sunt rechemate in service, in aceasta perioada, pentru operatiuni de remediere a unor defectiuni depistate de producatori. Interventiile in service sunt gratuite. Printre pericolele identificate sunt cele de izbucnire a unor incendii. Model: Ford Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, Galaxy…