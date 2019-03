Stiri pe aceeasi tema

- Panourile de siguranța la metrou urmeaza a fi montate dupa demararea unor licitații pentru studiile de prefezabilitate și fezabilitate, iar dupa intocmirea intregului dosar tehnic va urma licitația de achiziție a lucrarilor, a anunțat Metrorex. Pana atunci insa, circulația calatorilor se desfașoara…

- Reprezentantii a cinci municipalitati din zona de vest a Romaniei au semnat, joi, la Timisoara, contractele de finantare pentru mai multe proiecte sustinute din bani europeni. Sunt acorduri in valoare de aproape sapte milioane de euro, gestionate de ADR Vest, pentru eficientizarea energetica a cladirilor…

- Polițiștii locali din Timișoara sunt cu ochii pe cetațenii care arunca gunoi pe domeniul public sau depoziteaza deșeuri la colț de strada, formand rampe clandestine. Astfel, in ultimele zile au fost aplicate 12 amenzi unor persoane fizice care au abandonat deșeuri pe domeniul public, unii dintre aceștia…

- Șoseaua care ar trebui sa lege Timișoara de Moșnița s-a blocat la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș. Reprezentanții primariei au cerut eliberarea acordului de mediu, dar inspectorii APM nu vor sa-l dea așa ușor. Primarul Nicolae Robu ii acuza de rea-voința, iar cei din primarie spun ca bețele…

- Incepe construcția a patru blocuri la Giroc. Jumatate dintre cele 88 de apartamente vor fi destinate tinerilor, iar cealalta jumatate angajaților MApN. Reprezentanții CJ Timiș și cei ai ANL au predat astazi terenul constructorului. Este vorba despre blocuri P+2E situate in comuna Giroc, iar jumatate…

- Primarul din Timisoara, Nicolae Robu, sustine ca sunt "unele probleme" la proiectul Centurii Sud a municipiului si ca a discutat telefonic cu directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a corecta "ce este gresit pana se mai poate". In schimb, reprezentantii…

- Biletele de avion au preturi cu pana la 60% mai mici in ianuarie fata de media intregului an, pentru toate destinatiile, conform unei analize Vola.ro. Destinaţiile europene beneficiază de preţurile cele mai avantajoase în luna ianuarie, începând de la 15 euro/persoană…

- La alegerile care vor avea loc in 22-23 februarie, la Cluj, Kelemen Hunor va candida pentru un nou mandat. Decizia filialei UDMR Timiș este de a-l susține in acest demers. Reprezentanții UDMR Timiș au luat aceasta decizie nu numai pentru ca Kelemen Hunor a adus echilibru in uniune, ci și pentru ca,…