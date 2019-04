Stiri pe aceeasi tema

- O schita inedita a pictorului flamand Peter Paul Rubens, data disparuta de secole, a fost vanduta duminica pentru suma de 1,3 milioane de dolari unui colectionar belgian, a declarat pentru AFP casa de licitatii Mercier din Lille (nord), care a organizat vanzarea, potrivit Agerpres. Lucrarea,…

- In fiecare an, actorii nominalizați la Oscar primesc cadouri din partea companiei Distinctive Assets. Anul acesta, valoarea darurilor se ridica la 148.000 de dolari, iar conținutul pachetului cu daruri este inedit, noteaza cnbc.com. Unul dintre cele mai așteptate evenimente din an, Premiile Oscar,…

- FIFA a anuntat, joi, ca in luna ianuarie s-au facut in intreaga lume 3.716 transferuri internationale, suma totala cheltuita pentru acestea fiind de 1,09 miliarde de dolari, potrivit news.ro.In ianuarie 2019 s-au facut cu 9,2 la suta mai multe transferuri decat in ianuarie 2018. Insa valoarea…

- Razvan Marin (22 de ani) a oferit un interviu pentru o publicatie din Belgia, iar printre subiectele abordate, mijlocasul nationalei a vorbit si despre momentul in care va pleca de la Standard Liege. Acest lucru va avea loc in viitor, enumerand campionatele preferate: Italia, Anglia și Franța informeaza…

- Romania a urcat 3 pozitii si se afla pe locul al V-lea, cu 8.912,5 puncte, in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii de Federatia internationala de tenis (ITF), dupa victoria obtinuta in deplasare, in fata Cehiei, detinatoarea trofeului, care se mentine in continuare pe prima pozitie, cu 31.362,5 de…

- Libertatea va prezinta programul pe care cea mai buna jucatoare de handbal din lume trebuie sa-l respecte in urmatoarele cinci luni și jumatate. Cristina Neagu, 30 de ani, de trei ori cea mai buna handbalista a lumii, a fost operata ieri, la ligamentele incrucișate ale genunchiului drept, in Belgia,…

- Handbalista Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, va fi supusa, astazi, unei interventii chirurgicale in Belgia, in urma rupturii de ligament incrucisat anterior suferita la Campionatul European din Franta. Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015 si 2016, s-a accidentat la genunchiul…

- Capitanul nationalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a plecat marti dimineata spre Belgia, unde a decis sa se opereze la genunchiul drept, in urma accidentarii de la CE din Franta. In urma cu cinci ani, Neagu s-a operat tot de ruptura de ligamente in Belgia.