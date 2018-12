Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de succes, dar care a ajuns la maturitate și trebuie imbunatațit, aceasta ar putea fi caracterizarea pe scurt a regiunilor de dezvoltare. Ideea acestora a aparut in 1997, intr-o perioada in care naționalismul din Romania nici macar nu concepea „divizarea” țarii. Din fericire, logica europeana…

- 41 de unitati sanitare din Romania sunt acreditate pentru a face transplanturi, insa doar 11 au facut realizat astfel de interventii, anunta directorul Agentiei de Transplant, Anca Baculea, precizand ca, in 2018 au fost 160 de donatori potentiali, iar dintre acestia doar 55 au devenit reali.

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar al Programului Operational Regional 2014 – 2020, a organizat in data de 12 noiembrie, la sediul Agentiei, seminarul de instruire destinat beneficiarilor de fonduri Regio, in cadrul Axei prioritare 8, PROIECTE NEFINALIZATE,…

- Consiliul IMM-urilor din Romania in parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est și Consiliul Județean Neamț, implementeaza proiectul “Startup Activator”, ce are ca scop principal incurajarea antreprenoriatului prin implementarea unui program integrat de formare, mentorat și finanțare…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest – in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional in Regiunea Vest anunța lansarea in consultare publica de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale...

- Investitiile care vizeaza modernizarea transportului public in Hunedoara, a zonelor centrale din Hunedoara si crearea unei retele de piste de biciclete si alei pietonale au fost declarate eligibile de Agentia de Dezvoltare Regionala Vest. Autoritatile spera sa obtina finantari de aproape 30 de milioane…

- In vederea pregatirii unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale reamintește celor interesați ca infrastructura secundara de irigații este sprijinita prin intermediul submasurii (sM) 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea…

- Sorin Maxim, directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest, s-a aflat zilele trecute la Resita unde, alaturi de presedintele Consiliului Judetean, Silviu Hurduzeu, a semnat contractele de finantare pentru reabilitarea termica a Spitalului Judetean, Stationarele II si III. La final,…