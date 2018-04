Stiri pe aceeasi tema

- Un Boeing 737 al companiei Blue Air care ar fi trebuit sa ajunga in aceasta seara de la Cluj la Bucuresti a fost nevoit sa revina pe pista aeroportului din Cluj-Napoca, la scurt timp dupa decolare.

- Inspectoratul Național de Patrulare se alatura curațeniei generale anunțate de primaria municipiului Chișinau. Oamenii legii vor fi prezenți mâine pe strazile orașului pentru a asigura condiții normale de circulație a transportului. Totodata, poliția vine și cu un apel catre șoferi sa nu parcheze…

- Peste 800 de șoferi au depașit limita de videza, indiferent de situația climaterica din acest weekend.In perioada 23-26 martie, angajații Inspectoratului Național de Patrulare au activat in mod sporit pe traseele naționale intru prevenirea incalcarilor RCR și a accidentelor

- Condițiile meteo nefavorabile printre care ghețușul pe carosabil și ninsoarea din ultimele zile nu impiedica șoferii sa faca exces de viteza. In perioada 23-26 martie, curent angajații Inspectoratului Național de Patrulare au activat in mod sporit pe traseele naționale intru prevenirea incalcarilor…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel recomanda ca produsele pentru Paste, precum ouale, carnea de miel, cozonacul sau pestele sa fie cumparate doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel recomanda ca produsele pentru Paste, precum ouale, carnea de miel, cozonacul sau pestele sa fie cumparate doar din locurile amenajate si autorizate care asigura conditii igienico-sanitare si unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar.…

- Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" va fi reprezentata sambata, 24 martie 2018, la Ostermarkt, Targul de Pasti al sasilor bistriteni - Ostermarkt, organizat cu o saptamana inainte de marea Sarbatoare a Invierii. Creatiile unicat sau de serie mica realizate cu multa maiestrie de catre artizanii locali…

- Un lot impunator de țigarete nedeclarate au fost depistate la Leușeni, in urma scanarii unui autocamion care transporta ulei vegetal. Potrivit vamesilor, produsele de tutungerie au fost gasite in podeaua remorcii camionului. Inspectorii vamali au depistat 21.

- Serviciul „InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare informeaza ca, la moment, in capitala este inregistrat un accident rutier pe strada Trandafirilor, in apropiere de intersecția cu bulevardul Dacia.

- Mașini cu defecțiuni tehnice și fara autorizație, asta au depistat angajații Inspectoratului Național de Patrulare dupa ce timp de cateva zile au verificat activitatea taximetriștilor. Astfel, inspectorii de patrulare au identificat 218 de contravenții comise de catre conducatorii transportului de calatori…

- Produsele animale create in vitro cu denumirea "carne curata", sunt fabricate din celule stem recoltate prin biopsie din animale vii, care sunt apoi cultivate in laborator sunt gata sa fie comercializate deocamdata in America si Asia.

- Un alt caz cu implicarea a doi adolescenti a avut loc, de asemenea, in nordul tarii. Mai exact, in orasul Soroca. In noaptea de sambata spre duminica, un echipaj al Inspectoratului National de Patrulare, a stopat un automobil pentru un control de rutina, scrie canal3.md.

- Corb la corb nu scoate ochii. Polițiștii de Patrulare trebuie sa decida daca ii vor amenda sau nu pe judecatorii care sunt angajați ai Judecatoriei Centru din Capitala și au parcat pe trotuar.

- Multe dintre produsele alimentare de baza s-au scumpit semnificativ, de pilda, fata de luna octombrie a anului trecut. Acum 6 luni, un cofrag cu 10 oua ecologice costa 12 lei si 60 de bani. Astazi, costa 18 lei. Dupa criza oualor din toamna, pretul a continuat sa creasca galopant. O spun preturile…

- Focurile de arma care au avut loc în seara zilei de ieri, 28 februarie, în jurul orei 19:30, pe strada Botanica Veche din Capitala, care s-au soldat cu ranirea grava a unui barbat, nici pe departe nu a fost vorba despre un simplu conflict între soferi, dar pare mai mult o rafuiala…

- Serviciul "InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare, informeaza:La moment in Capitala sunt inregistrate 2 accidente rutiere, pe urmatoarele strazi:Dacia intersecție cu Trandafirilor;Valea Crucii 9, cu implicarea a 3 autovehicule.

- Serviciul InfoTrafic al Inspectoratului National de Patrulare informeaza despre starea drumurilor din tara.Astfel, in regiunea de nord a tarii sunt precipitații slabe sub forma de ninsoare, vant puternic, insa chiar si asa drumurile sunt accesibile.

- De mai multe zile, pe bulevardul Dacia, dar si pe o porțiune de pe Șoseaua Muncești, la trecerile pietonale pot fi observați carabinieri care ajuta oamenii sa traverseze strada. Contactata de IPN, ofițerul de presa al Inspectoratului Național de Patrulare, Natalia Golovco, a declarat…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a fost sistata circulatia rutiera pentru transportul de mare tonaj pe drumul republican (D/R) R 30 Anenii Noi – Causeni – Stefan Voda, km 17-19, localitatea Troita Noua, informeaza IPN, citand Serviciul „InfoTrafic” al Inspectoratului National de Patrulare.

- Serviciul InfoTrafic al Inspectoratului National de Patrulare informeaza ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a fost sistata circulatia rutiera pentru transportul de mare tonaj, pe drumul republican R 30: Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda, km 17-19, in apropiere de

- Crenvursti vegetali, pateurile si salamul de soia sunt pline de chimicale menite sa suplineasca lipsa materiei prime – carne, lapte si oua, si duc ideea de purificare a organismului in derizoriu. Nutritionistii sfatuiesc credinciosii cum sa aleaga cele mai bune…

- Bucatele din post nu sunt numai sanatoase, dar si gustoase. Restaurantele si cafenele din Capitala si-au adaptat meniurile pentru aceasta perioada in care crestinii se abtin de la produse de origine animala. Carnea sau lactatele sunt inlocuite cu ingrediente vegetale.

- Veste buna pentru pasionatii de voluntariat! Inspectoratul National de Patrulare recruteaza voluntari pentru Centrul de Monitorizare a Traficului Rutier. Astfel, tinerii interesați de colaborare sint indemnați sa expedieze aplicațiile pina pe 12 martie 2018, la adresa: mun. Chișinau, str.Doina, 102…

- A ajuns cu mașina intr-o casa. Un tanar in varsta de 19 ani, originar din satul Horești, raionul Ialoveni, aflat la volanul unui Renault, a fost depistat de radarul Inspectoratului Național de Patrulare cand se deplasa cu viteza excesiva.

- Pe parcursul ultimelor zile, de catre angajații Serviciului protecție interna și anticorupție al MAI, au fost documentate patru cazuri de corupere activa exercitata asupra angajaților Inspectoratului Național de Patrulare. Astfel, un caz de corupere activa a fost înregistrat în…

- (UPDATE 09:27) Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Național de Patrulare, trasee naționale sau drumuri locale blocate nu sunt. Timp de 24 de ore, pe teritoriul țarii au avut loc 10 accidente rutiere, dintre care 7 tamponari de pietoni, in urma carora o persoana a decedat.

- "Cele mai periculoase sunt alimentele procesate din carne (sunt bogate in calorii și cresc și nivelul colesterolului), painea in cantitate mare și produsele de panificație. In plus, alimentația pe baza de lactate din prezent este de o calitate mai slaba, din cauza metodelor industriale. Procesul…

- Deși exista o mare varietate de produse alimentare nu tot ceea ce mancam ne și face bine. Motiv pentru care am pregatit o lista cu cele mai greu de digerat alimente care in timp afecteaza calitatea vieții tale. Pentru o viața sanatoasa ai nevoie de o alimentație echilibrata și sanatoasa, astfel…

- Trei polițiști, dintre care doi angajati ai Inspectoratului National de Patrulare si un ofiter de investigatie din cadrul Directiei politiei mun. Chisinau a Inspectoratului General al Politiei, au fost trimiși in judecata pentru tentativa de a musamaliza un dosar de fals in acte.

- Procuratura Anticoruptie a expediat în judecata cauza penala de învinuire a trei polițiști – doi angajați ai Inspectoratului National de Patrulare si un ofițer de investigație din cadrul Direcției poliție a municipiului Chișinau – pentru tentativa de a mușamaliza un dosar…

- Accident cu final tragic in satul Cosnita, raionul Dubasari. Un angajat al Inspectoratului National de Patrulare in varsta de 28 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovit violent de un automobil.

- Atentie, soferi! La aceasta ora se circula cu dificultate pe mai multe strazi din sectorul Botanica al capitalei. Si asta din cauza ca la intersecția bd. Dacia – str. Hristo Botev - str. Trandafirilor nu funcționeaza semaforul. In aceste conditii, Inspectoratul National de Patrulare al IGP recomanda conducatorilor…

- In perioada 27 ianuarie -11 februarie, angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfașoara operațiunea „Viteza", iar de aceasta data, in vor fi folosite mai multe radare, mașini – capcana și inspectori de patrulare.

- Familiile victimelor accidentului rutier care a avut loc acum câteva zile în apropierea satului Todirești, raionul Anenii Noi și s-a soldat cu cinci morți au primit ajutor în suma de peste 250 de mii de lei. Banii au fost adunați din donație prin intermediul platformei caritate.md,…

- Cu o investitie initiala intr-o cutie cu ate si accesorii, Malvina Cservenschi a lansat cu cinci ani in urma Malvensky. Anul trecut, afacerea a ajuns la 722.000 de euro, in crestere cu 85% fata de 2015, iar pentru 2017 antreprenoarea se asteapta la un plus de 25%. „Afacerea a pornit tipic…

- In sudul tarii, doua trasee nationale sunt blocate: Cantemir – Comrat si Sadac – Cantemir. Se circula cu dificultate pe R-30, de la km 20 pana la 48, in zona raionului Causeni, si pe R-26, in zona postului vamal intern de control „Hagimus”, transmite IPN cu referire la informatia Inspectoratului National…

- Pe teritoriul raioanelor Anenii Noi, Basarabeasca și Criuleni pe trasee se circula cu vizibilitate redusa, iar din cauza vantului puternic pe alocuri se formeaza troiene. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului National de Patrulare, pe alocuri zapada a ajuns la 50 cm.

- Doua persoane au murit si alte sase au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere care au avut loc pe traseele tarii în ultimele 24 de ore, informeaza MOLDPRES. Solicitat de agenție, ofiterul de presa al Inspectoratului National de Patrulare, Natalia Golovco, a specificat ca…

- Pentru atitudine conștiincioasa fața de indeplinirea misiunilor de serviciu, profesionalism și contribuție la menținerea ordinii publice și asigurarea securitații rutiere in perioada sarbatorilor de iarna pe durata activitaților organizate la Targul de Craciun din Capitala, zece angajați ai Inspectoratului…

- Aproape o mie de tone de material antiderapant a fost împrastiat pe drumurile nationale în aceasta noapte, astfel ca în prezent toate traseele sunt practicabile. Anunțul a fost facut astazi pentru agentie de catre seful Serviciului operativ al Administratiei de Stat a Drumurilor,…

- Pe traseele din tara se circula în conditii de iarna, a declarat astazi pentru agentie seful Serviciului operativ al Administratiei de Stat a Drumurilor, Sergiu Capatina, informeaza MOLDPRES. Potrivit sursei citate, circulatia rutiera este practicabila pentru toate tipurile de transport.…

- Doua accidente rutiere s-au produs cu putin timp in urma in capitala. Mai exact, acestea au fost inregistrate la intersecția strazilor Petricani și M. Viteazul, sens giratoriu Supraten si la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Ciuflea, direcția spre Ismail. Totodata, Inspectoratul National de Patrulare…

- Trei vanzatori care comercializau ilegal produse pirotehnice au fost sanctionati de Politia Capitalei. Potrivit oamenilor legii, au fost intocmite procese-verbale ce preved amenzi de la 2.500 de lei pana la 7.500 de lei.Produsele pirotehnice in valoarea de 6.

- Mai multi clujeni au pornit, miercuri, pe jos, in sir indian, in ”Marsul sperantei”, in care isi propun sa strabata 40 de kilometri pe zi pentru a participa in 20 ianuarie la Bucuresti la un miting fata de modificarile la Legile justitiei. Din grup face parte si un francez, dar si 4 nevazatori, conform…

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil vechi. Sute de enoriasi au venit de dimineata la Catedrala "Nasterea Domnului" din Capitala, pentru a participa la slujba de Craciun.

- Mai multe sectoare de drum, cu un risc sporit de accidente rutiere grave, vor fi supravegheate 24 de ore din 24 de catre ofițerii de patrulare ai Inspectoratului Național de Patrulare (INP). Printre acestea se numara cateva artere și intersecții din Chișinau, dar și mai multe trasee naționale.

- Un camion s-a rasturnat în seara zilei de ieri, 5 ianuarie, în jurul orei 19:40, într-o intersecție din apropierea orașului Vulcanești, UTA Gagauzia, traseul M3, km 170. În acest sens, au fost mobilizate doua echipe de salvatori cu doua autospeciale. …

- Un tanar din Chisinau a fost retinut in seara de joi, 4 ianuarie, de catre ofiterii Inspectoratului National de Patrulare (INP) dupa ce a urcat pe bancheta din spate a echipajului de patrulare si a solicitat sa fie condus acasa

- Nereguli grave au fost depistate in activitatea mai multor agenti economici din Capitala. In urma verificarilor documentației de contabilitate și a produselor alimentare, polițiștii au constatat ca vanzatorii comercializau icre roșii in lipsa actelor de proveniența și de

- Serviciul „InfoTrafic” al Inspectoratului Național de Patrulare (INP) informeaza ca in aceasta dimineața, 3 ianuarie, persista o ceața densa, vizibilitatea fiind redusa. Mai mult, fluxul de transport prin Capitala este minim, iar circulația rutiera - stabila. Totodata, echipajele mobile ale INP dotate…