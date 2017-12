Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor,…

- In prima jumatate a sec. XIX, dorința de a avea o legatura buna și fara obstacole, directa, intre Dunare și Marea Neagra (MN) s-a accentuat mult. Pentru ca transportul pe Dunare spre MN avea un dezavantaj major: bara de nisip și aluviuni la ieșirea gurii Sulina in MN, pe langa multe alte dezavantaje…

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- Aflat in Christiania, enclava alternativa a orasului Copenhaga, fondata in 1971 de un grup de hipioti, barbatul a intrat intr-o masina de politie confundand-o cu un taxi. Potrivit Agerpres, el a fost perchezitionat de politisti care au descoperit asupra sa circa 1.000 de joint-uri, a relatat…

- Peste cinci sute de salvamontisti sunt pregatiti sa intervina in zonele montane, odata cu vacanta scolara si debutul sarbatorilor incepand varful sezonului turistic de iarna, anunta Salvamont Romania. Salvamontistii fac o serie de recomandari pentru cei care-si petrec sarbatorile la munte.

- Polițiștii din Pades au fost anuntati, prin apelul 112, de un reprezentant al ocolului silvic, ca pe raza comunei se efectueaza transporturi ilegale de material lemnos. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a constatat ca trei a...

- Politistii constanteni sunt in alerta maxima de noaptea trecuta dupa ce doua mari magazine din Medgidia si Harsova au fost jefuite. Faptasii, pentru ca probabil este vorba despre mai multe persoane, au creat o diversiune ca sa-i puna pe oamenii legii pe o pista falsa apoi au furat aparatele pay point.…

- La capitolul “Cați romanii imprumuta bani de Sarbatori”, un studiu european privind plațile efectuate de catre consumatori, arata ca 25% dintre romani au nevoie sa imprumute bani sau iși maresc limita cardului de credit pentru face fața cumparaturilor pentru cadouri de Craciun. La nivel european, media…

- Din totalul celor 300 de rezervații naturale ale lumii, Delta Dunarii ocupa locul trei ca importanța ecologica. Datorita celor peste 5000 de viețuitoare indexate pana in acest moment, aceasta regiune pitoreasca și-a primit titulatura de Rezervație a Biosferei in cadrul UNESCO inca din anul 1991. Rezerva…

- Un echipaj al Poliției Novaci a reusit, ieri, „marea performanța” de a-l lasa fara permis pe un sofer din Pitesti, care a urcat la Ranca, vineri noaptea, cu autocarul plin cu turisti din Bucuresti, ignorand faptul ca exista o restricție de 7,5 tone. Daca noaptea a circulat fara…

- Ieri, 6 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat 3 tineri, de 15, 20 si 21 de ani, din Blaj, care sunt banuiti de comiterea unui furt dint-o societate comerciala, fapta sesizata politiei la data de 19 octombrie 2017. Se pare ca, in noaptea…

- Ar putea sa va intereseze: Somnul naște accidente 10.06.2010 Bere pe șosea 12.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32…

- Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32 de ani, din localitatea Ciocîrlia de Sus, județul Constanța, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde ar fi…

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși in Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție internaționala din partea statului roman, fiind cazați…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, coordonati de procurorul investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au continuat cercetarile in cazul a doi cetateni turci care au transportat pe Marea Neagra, cu ajutorul unei ambarcatiuni, peste 60 de persoane…

- Peste 3.500 de pompieri cu 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale dijn zonele vizate de avertizarile meteorologice, fiind activate grupele operative din cele sapte judete ce se vor afla sub cod portocaliu. Totodata sunt monitorizate zonele…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de cod…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), la nivelul judetelor unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. Astfel, pentru…

- Sarbatorim 139 de ani de cand Dobrogea, teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra, a revenit oficial Romaniei, urmare a Tratatului de Pace de la Berlin din 1878. Pentru mine nu exista in lume un loc mai drag ca acesta. In copilarie, de cate ori reveneam din cantonamente sau de la concursuri pe meleagurile…

- Polițiștii de la Transporturi au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doua persoane acuzate de comiterea unui furt. ”La data de 22 noiembrie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Postului de Poliție TF Cluj-Napoca au identificat, pe peronul garii,…

- Noi, dobrogenii, am sarbatorit, pe 14 noiembrie, Ziua Dobrogei. Este ziua in care, in anul 1878, Dobrogea a revenit, oficial, in componenta statului modern roman. Dar ziua in care armata romana isi facea intrarea in orasul Constanta a fost 23 noiembrie 1878. Asadar, mai putem vorbi, si in aceste zile,…

- Istoria Dobrogei este indisolubil legata de Dunare si Marea Neagra. Apa i a sapat relieful cu uimitoarea sa biodiversitate si a facut posibil progresul economic si social. Deschiderea la mare a generat deopotriva oportunitati si legaturi cu lumea larga, dar si vulnerabilitati in fata cuceritorilor,…

- F. T. “Atenție, șoferi! Poliția rutiera acționeaza cu radarul TRUCAM și noaptea!”, suna o avertizare a reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova. In acest context, oamenii legii din Prahova amintesc ca in noaptea de miercuri, 15 noiembrie spre joi, 16 noiembrie, in jurul orei…

- Cei care se gandesc sa-si schimbe telefonul dar nu au bani suficienti, trebuie sa stie ca o companie de telefonie mobila de la noi ofera posibilitatea de a cumpara unele smartfoane in rate fara dobanda. Asta dar si multe alte oferte vin in cadrul reducerilor de maine.

- Amplificarea legaturilor economice intre Dobrogea si teritoriile de peste fluviu, miscarea locuitorilor de o parte si de alta a Dunarii, sprijinul prin carti si bani acordat comunitatii romanesti in deceniile sapte si opt ale secolului al XIX lea au intarit in randul acesteia sentimentul de fratietate…

- Poliția Locala Targu-Jiu a organizat noaptea trecuta o acțiune ce a vizat identificarea persoanelor fara adapost. Polițiștii locali au mers in gara, pe langa centralele termice dezafectate, dar și in alte zone din oraș, pentru a-i cauta pe cei care traiesc pe strazi. Cu greu au reușit, insa sa-i convinga…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite într-un accident produs în Draganesti, județul Galati. În accident au fost implicate doua autoturisme si o caruta. Politistii au deschis o ancheta.

- In luna mai 1867, in urma catorva calatorii pe Dunare, principele Carol l debarca la Giurgiu, unde se intalneste cu Dejardins, profesor francez, remarcat pentru studiul facut asupra gurilor fluviului Rhon, trimisul imparatului Iosef al ll lea pentru a intocmi o lucrare asemanatoare la gurile Dunarii.…

- Theacute;ophile Lavalleacute;e 1804 Paris 1866 Versailles a fost profesor de istorie, geografie si statistica la scoala militara de la Saint Cyr.In iulie 1853, armatele rusesti au invadat Principatele Romane vasale sultanului, declansand Razboiul Crimeii 1853 1856 . Lavalleacute;e a fost trimis in regiune…

- Astazi vom avea ploi și temeperaturi maxime de pâna la 9 grade. Noaptea, temperatura va ajunge pâna la 4 grade. În urmatoarele zile, vremea va ramne la fel. În majoritatea zilelor, vom avea cer noros și o temperatura medie de 12 grade ziua și de 4 grade noaptea. Vedeți prognoza…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un om a murit, iar alti doi au fost grav raniti. Soferul a murit pe loc, iar un alt pasager a fost aruncat din masina in urma impactului . Un om si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti, in noaptea de luni spre marti,dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului…

- Cercetarile in cazul tragediei de joi noaptea, in urma careia doua persoane au murit, au continuat vineri. Oamenii legii au reusit sa stabileasca identitatea celor doua victime. Conform unor informatii facute publice, barbatul si femeia, de respectiv 56 si 29 de ani, sunt din Lugoj, barbatul fiind de…

- Politistii de la Rutiera si de la Transporturi au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie din zona aeroportului international Henri Coanda Bucuresti, in urma raziei fiind aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).…

- Trupul celei de-a patra persoane care se afla în masina cazuta în Dunare, la începutul lunii octombrie, în judetul Caras-Severin, a fost gasit de autoritatile sârbesti la 44 de kilometri de locul accidentului, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Doi barbati din județul Galați au fost prinși de polițiști, in dreptul localitații Braniștea, cu aproape 200 de kilograme de sturioni, din specia nisetru. Peștii, cu dimensiuni de peste un metru, erau transportați cu o autoutilitara. Galațenii sunt acum cercetatati de politisti. Pescuitul sturionilor…

- "Dobrogea, pamantul cuprins intre Dunare si Marea Neagra, pe teritoriul Romaniei de astazi 2002 , exista inca laquo;de la inceputul lumiiraquo;. Originile acestui pamant care dainuie inca din era Primara a formarii globului, dupa cum o marturisesc Muntii Macin din nordul provinciei, ce fac parte din…

- In acest sfarsit se saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politia Locala vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la o serie de evenimente publice organizate in zona…

- Warington Smyth 1817 1890 s a nascut intr o familie engleza instarita, ceea ce i a permis sa studieze la Universitatea Cambridge, unde s a specializat in mineralogie. El a obtinut si o bursa de calatorie, voiajand in Europa si Imperiul Otoman. La intoarcere, in 1844, s a angajat intr o exploatare miniera…

- Polițiștii au confiscat peste cinci tone de pește in urma acțiunilor de combatere a braconajului piscicol. Timp de o saptamana, oamenii legii au efectuat verificari și controale in Delta Dunarii și in Marea Neagra și au aplicat peste 90 de amenzi. In perioada 9 – 15 octombrie, polițiștii Serviciului…

- Vineri, 13 octombrie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia impreuna cu politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au reusit identificarea a doi minori, cu varste de 15 si 16 ani, primul din Sebes, iar cel de-al doilea din Alba…

- Persoanele banuite de comiterea furturilor de autoturisme din Alba Iulia si Sebes, reclamate politiei miercuri, 11 octombrie 2017, au fost identificate. Este vorba de doi minori, de 15 si 16 ani care, in perioada septembrie – octombrie 2017ar fi comis si alte fapte de furt de pe raza celor doua municipii.…

- Politistii din Alba au reusit sa recupereze doua masini furate in noaptea de marti spre miercuri, din Alba Iulia si Sebes. Hotii nu au fost deocamdata identificati, dar oamenii legii continua cercetarile. Potrivit IPJ Alba, politiile municipiilor Alba Iulia si Sebes au fost sesizate miercuri, de catre…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant cinci cetateni romani care au preluat, cu sprijinul unui marinar sarb, de pe o nava de la malul Dunarii, 1.600 litri produs petrolier, cu miros specific de motorina. In data de 09.10.2017, in jurul orei 23:40, politistii de frontiera…

- Un autoturism, in care se aflau patru persoane adulte și un copil, a cazut, sambata, in Dunare, in zona comunei Coronini. Una dintre persoanele care se aflau in mașina — șoferul — a reușit sa se salveze și sa ajunga la mal. Acesta a fost transportat la spital in vederea acordarii primului ajutor medical,…

- Poziționata pe locul trei mondial ca importanța ecologica, Delta Dunarii este destinația de vazut in orice perioada a anului mai ales la mijlocul toamnei cand natura devine spectaculoasa. Acest muzeu al naturii este singura delta din lume declarata Rezervație a Biosferei, dar și locul cu cea mai vasta…

- Cei doi politisti acuzați ca ar fi cultivat cannabis foloseau o drona pentru a urmari plantatia si recoltau producția numai noaptea, informeaza, luni, un comunicat al DIICOT. Unul dintre agenti precum si un complice civil au fost retinuti de anchetatori prin folosirea armamentului. În…