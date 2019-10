Peste o treime dintre vârstnicii României se află în risc de sărăcie (Monitorul Social) Peste o treime (36,7%) dintre varstnicii Romaniei (populatia de peste 65 de ani) se afla in risc de saracie, adica aveau venituri sub 60% din mediana nationala, iar din acest punct de vedere, situatia este la cele mai grave cote din 2009 si pana acum, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. Potrivit infograficului referitor la riscul de saracie al categoriilor vulnerabile din Romania, femeile sunt afectate in mod disproportionat, probabilitatea ca o femeie varstnica sa fie in risc de saracie fiind mai mult decat dubla prin comparatie cu a barbatilor.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de lemn exploatat raportat de operatorii economici atestati in exploatarea forestiera a crescut cu 8,9% in 2018, comparativ cu anul precedent, cand lemnul rotund a inregistrat cea mai mare majorare in volum de exploatare, de 12,2%, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

- Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, in conditiile in care veniturile celor mai bogati 10% dintre romani sunt de aproape 6 ori mai mari decat ale celor mai saraci 10% dintre ei, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al…

- Interesul fata de masinile electrice se situeaza la cotele cele mai inalte in Romania si Italia, unde 36% dintre respondentii chestionati in cadrul unui studiu realizat de E.ON si Kantar Emnid s-au pronuntat in favoarea autovehiculelor cu propulsie electrica, care releva si ca motoarele diesel cunosc…

- Interesul fata de masinile electrice se situeaza la cotele cele mai inalte in Romania si Italia, unde 36% dintre respondentii chestionati in cadrul unui studiu realizat de E.ON si Kantar EMNID s-au pronuntat in favoarea autovehiculelor cu propulsie electrica.

- Peste un sfert dintre angajatii din Romania recunosc ca remuneratiile sunt insuficiente si sunt nevoiti sa ceara imprumuturi familiei si prietenilor pana la primirea urmatorului salariu, potrivit unui sondaj efectuat de Best Jobs si preluat de Mediafax. 32% din respondenti afirma ca situatia lor financiara…

- In cadrul proiectului "Solutii administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul cetatenilor in cadrul CJ Tulcea", s-a inceput procedura de identificare a serviciilor care vor fi externalizate, potrivit managerului de proiect, Laura Damean."In…

- Aceasta in conditiile in care IMM-urile dau mai mult de jumatate din PIB-ul tarii si contribuie intr-o mare proportie la exporturi, a amintit el, prezent la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor."14,28%, adica 1 din 7 IMM-uri, si-au amplificat activitatea in ultimii doi ani, iar o treime functioneaza…

- Alashkert - FCSB // Cat platesc armenii pentru alimente și utilitați? Painea la Erevan este mai scumpa ca la București, iar marea majoritate a prețurilor sunt asemanatoare cu cele din Romania. Andrei Craițoiu, jurnalistul Gazetei Sporturilor, se afla in Erevan (Armenia) de unde transmite cele mai noi…