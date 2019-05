Peste o suta de sportivi s-au intrecut in weekend la Lugoj Open 2019

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE LOTO 21 APRILIE 2019. Numerele la LOTO pentru duminica! Care sunt norocoasele de Florii. Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700…

- Competitia adresata juniorilor (atat la masculin, cat si la feminin) va avea loc in perioada 22 mai –2 iunie. Ringul intrecerii ce va reuni 500 de sportivi din 40 de tari va fi amenajat in patinoarul artificial din Galati, care ca putea gazdui, printr-o serie de amenajari, peste 5.000 de spectatori.

- 181 de initiative,respectiv 144 de proiecte, 23 de programe și 14 campanii de comunicares-au inscrisla a XVII-a editie a Galei Societatii Civile,cel mai amplu proiect care promoveaza și premiaza activitatea sectorului asociativ din Romania. Anul acesta cele mai multe proiecte au fost inscrise la secțiunea…

- Peste 600 de sportivi din 40 de tari vor participa la Campionatele Europene de lupte de la Bucuresti, in perioada 8-14 aprilie, competitie la care Romania va alinia 30 de sportivi, cate zece la fiecare stil. Obiectivul Federatiei Romane de Lupte pentru aceasta competitie este obtinerea a 3-4 medalii.…

- Rezultate remarcabile obținute de Asociația Sportiva „GYM & D Bucovina", coordonata de profesor coregraf Loredana Elena Popovici, la Concursul Național de Dans "Dance For You", care s-a desfașurat la Bușteni, la finele saptamanii trecute. Competiția pune in valoare ...

- Urban Legend Academy Constanta va avea doi luptatori, Madalin Craciunica si Cristi Stoica, la editia a treia a galei "Supreme Night Fightldquo;, care se va desfasura duminica, 31 martie, in Sala Sporturilor din Dej. Intrecerea de kickbox pe reguli de K 1 aduce in ring luptatori cunoscuti din Romania,…

- Clubul Rotary Targu Jiu organizeaza sambata, 16 februarie 2019, incepand cu orele 10:00, cea de-a XIII-a ediție a Cupei Rotary la Schi. Competiția se va organiza pe cate 5 categorii de varsta la schi, respectiv o competiție pentru snowboard. Vor fi acordate medalii și premii pentru fiecare…