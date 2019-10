Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de deținuți din gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) au evadat pana acum in Siria dupa lansarea ofensivei turce impotriva kurzilor din nordul țarii, a informat miercuri un inalt responsabil american, potrivit AFP.

- SUA nu "au constatat in acest stadiu o evadare majora" a detinutilor din gruparea jihadista Statul Islamic (SI) aflati sub controlul fortelor kurde in Siria in pofida ofensivei in curs in Turcia, a declarat marti un inalt responsabil american, relateaza AFP. Responsabilul citat a dat asigurari in fata…

- Peste 100 de persoane, femei care au legatura cu Statul Islamic si copii ai acestora, au evadat dintr-o tabara pazita de fortele de securitate sub comanda kurzilor sirieni, in nordul Siriei, a...

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…

- Presedintele american Donald Trump a facut din nou presiuni luni asupra statelor europene sa-si repatrieze cetatenii care au luptat pentru Statul Islamic si sunt acum prizonieri intr-o tabara controlata de aliatii kurzi ai SUA, in desertul din nord-estul Siriei, transmite dpa potrivit Agerpres. Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a facut din nou presiuni luni asupra statelor europene sa-si repatrieze cetatenii care au luptat pentru Statul Islamic si sunt acum prizonieri intr-o tabara controlata de aliatii kurzi ai SUA, in desertul din nord-estul Siriei, transmite dpa. Intr-o declaratie in prezenta…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat miercuri in comisiile pentru Afaceri judiciare și pentru Serviciile de informații ale Camerei Reprezentanților ca raportul sau privind ingerința rusa in prezidențialele din 2016 nu l-a exonerat in totalitate de raspundere pe Donald Trump, in special de suspiciunea…