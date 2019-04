Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- Papa Francisc va calatori in Romania pentru o vizita apostolica care il va duce in capitala București, in orașul estic universitar Iași, in Blaj și la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea orașului Miercurea Ciuc. Vizita Papei Francis in Romania are loc la exact 20 de ani dupa ce Papa Ioan…

- Papa Francisc, cel mai important lider religios de pe mapamod, va ajunge in Romania peste doua luni. Vor fi trei zile cu un program intens la care vor participa pelerini din toata tara, dar si de peste hotare.

- Parintele Constantin Necula afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca vizita Papei Francisc in Romania demonstreaza ca ortodocsii nu sunt „fanatici religiosi”, ci „partenerii de dialog evanghelic ai catolicismului” si pot propune un proiect crestin Europei si lumii. – Parinte, zeci de mii de romani…

- Organizatorii vizitei Papei Francisc la Iasi, care este anuntata pentru data de 1 iunie, au declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca pana acum s-au inregistrat, la parohiile catolice din Moldova si Bucovina, peste 30.000 de pelerini. Acestia vor primi un permis care le va facilita accesul in…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi sunt asteptati sa participe la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 1 iunie, la sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc, judetul Harghita. Pelerinii care vor dori sa ocupe un loc in zona protejata se pot inscrie, pe parcursul lunii martie, pe site-ul pontifex.ro.…

- Accesul in zona special amenajata pentru pelerinaj se va putea face doar pe baza de bilet. Acesta va fi gratuit, insa pelerinii trebuie sa se inregistreze pe o platforma online. Accesul autoturismelor in localitate va fi restricționat cu o zi inainte de sosirea Suveranului Pontif.

- Veste buna pentru cei interesati de o cariera in armata. S-a prelungit termenul de inscriere la invatamantul militar. A fost prelungit termenul limita pana la care se desfașoara inscrierile pentru invațamantul liceal, postliceal și universitar militar. Pentru a afla detaliat pe fiecare institutie de…