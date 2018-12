Peste o sută de localități rămân în continuare fără curent Pagubele produse de caderile masive de zapada continua sa se vada cu varf și indesat, in ciuda eforturilor comune ale instituțiilor statului și ale furnizorului de energie electrica de a readuce oamenilor curentul. La trei zile de la caderile mari de zapada care au avut loc sambata, in total, in județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și ... The post Peste o suta de localitați raman in continuare fara curent appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Intr-un comunicat de presa remis astazi, societatea a menționat ca a suplimentat „numarul echipelor de intervenție, inclusiv cu echipe ale contractorilor societații și echipe ale celorlalte societați E-Distribuție din Dobrogea și Muntenia, intervențiile fiind insa ingreunate de accesul dificil la elementele…

- Alimentarea cu energie electrica era afectata in 191 de localitati din judetele Timis, Caras Severin, Arad si Hunedoara, fiind nefunctionale sase linii electrice de inalta tensiune si sase statii de transformare, duminica dimineata, la ora 10:00, potrivit unui comunicat al E-Distributie Banat, relateaza…

- Aproape 30.000 de mii de persoane nu aveau energie electrica in seara trecuta. Caderile masive de zapada au creat cele mai mari probleme mai ales in partea de est a județului Timiș, dar și in județele Caraș-Severin sau Arad. In Timiș erau inregistrate 35 de localitați care erau in bezna fie parțial,…

- Potrivit E-Distribuție Banat, in 16 decembrie, la ora 8.00, situația era urmatoarea: – In regiunea Banat sunt nefuncționale 5 linii electrice de inalta tensiune: L110 kV Lugoj-Faget, L110 kV Iaz-Nadrag, L 110 kV Calnic-Calnicel, L110 kV Bocșa-Gataia, L110 Kv Reșița-ICMR (circuit 2). Totodata este nefuncționala…

- ARAD. La nivelul E-Distribuție Banat, incepand cu ora 18.00, a fost declarata stare de urgența, nivel 1. “Din cauza conditiilor meteo deosebite (cod portocaliu si galben de ninsori, viscol in rafale de vant puternic), au fost afectate retelele electrice din raza de activitate…

- Probleme in Timiș, din pricina condițiilor meteo deosebite. Codul Portocaliu insoțit de ninsori și viscol in rafale de vant puternic a afectat rețeaua electrica, mai multe localitați fiind lasate fara curent. Astazi, in jurul orei 14.00, patru linii electrice aeriene de tensiune medie parțial ale E-Distribuție…

